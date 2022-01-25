NBA 2K22 Locker kodları! (Ocak 2022)

NBA 2K22'de MyCareer ve MyGym'de işinize yarayabilecek ücretsiz kartlar, VC'ler ve daha fazlasını içeren NBA 2K22 Locker Code'ları.

NBA 2K22 Locker Code'ları, oyunculara MyCareer takviyeler, kıyafetler, takımınız için oyuncular veya ücretsiz paketler gibi eşyalar vermektedir. Bu kodlar NBA 2K22 MyTeam sosyal medya hesabından alınmaktadır.

NBA 2K22 LOCKER CODES (OCAK 2022)

MYTEAM-BEASTS-PACKS — Beasts Pack veya Diamond Shoe Pack (son kullanma tarihi 28 Ocak 2022)

HUNT-4-GLORY-SOARING-SPIDA — Hunt 4 Glory: Soaring Pack, Slasher Badge Pack veya Slasher Diamond Shoe Boost Pack (son kullanma tarihi 25 Ocak 2022)

NBA 2K22 Dolap Kodları piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık bir hafta boyunca aktiftir, bu nedenle açıklandıktan kısa bir süre sonra onları kullanmanız gerekir. Tweetler genellikle yukarıdaki etkin kodlar listesine dahil ettiğimiz bir son kullanma tarihiyle birlikte gelir. Ancak piyasaya sürülme hızı, sürekli olarak yenilerinin duyurulmaya başlayacağı anlamına gelir.

NBA 2K22 LOCKER CODE NASIL KULLANILIR?

NBA 2K22 Dolap Kodları'na girmek için MyTeam Ana ekranına gidin ve Topluluk Merkezine Git düğmesini arayın. Soldaki alt kısım boyunca, Dolap Kodlarıiçin bir seçenek göreceksiniz. Buna tıklayın ve ödülünüzü almak için yukarıdaki kodlardan birini girin.

SÜRESİ DOLAN NBA 2K22 LOCKED CODE'LAR

CHI-MIL-NBA75-NBA2K22

MYTEAM-DIAMOND-OPTION-PACK

FLASH-4-GLITCHED-JOHN-WALL

PD-NATE-THURMOND-IN-MYTEAM

MYTEAM-FESTIVAL-THANKS

MYTEAM-UNLIMITED-GAMEDAY-2

THANKSGIVING-OPTION-PACK

THANKS-BKN-BOS-2K22

MYSTIC-TMAC-AND-GIANNIS

THE-WORM-SEASON-2

BUILD-YOUR-EMPIRE-SUPER-PACKS

NBA-PRIMETIME-6-PACK-AND-MORE

MYTEAM-MAXED-OUT-PLAYERS

MYTEAM-SEASON-3-ICED-OUT

NBA-75-LARRY-BIRD-IN-MYTEAM

MYTEAM-ICED-OUT-PACKS

PD-DAVE-COWENS-IN-MYTEAM

MYTEAM-PD-KOBE-AND-MAGIC

MYTEAM-SEASON-3-SUPER-PACKS

FROM-COMMUNITY-HUB-VIDS

HUB-ASK-A-DEV-CODE-1

MYTEAM-UNLIMITED-GAMEDAY-THREE

MYTEAM-ICED-OUT-2-PACKS

MYTEAM-NBA-75-THE-LOGO

MLK-DAY-THANKS-MYTEAM

SIGNATURE-SERIES-4-DURANT

HUNT-4-GLORY-IN-MYTEAM

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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