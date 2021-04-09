Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Yılın düğünü için tarih belli oldu!
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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Yılın düğünü için tarih belli oldu!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Yılın düğünü için tarih belli oldu!

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihini ilk benden duyun! Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara ulaştım.

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihini ilk benden duyun! Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara ulaştım. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak.

Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.

Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı konusundaki merakları da gidereyim. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı'nın Kanlıca'daki muhteşem yalısında birbirlerine "evet" diyecek!

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde nişanlanmıştı. Türk örf ve adetlerine göre kız evinde nişan yapan çift, erkek evinde de evlenecek. Tarih son dakika değişse bile, ağustos sonuna kadar evlenmek isteyen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, sonrasında balayı tatiline gitmeyi planlıyor. Ben de şimdiden bu güzel çifte mutluluklar diliyorum...

Yeni marka yüzü Afra Saraçoğlu

Bazen haber gazetecinin önüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta gezerken bir fotoğraf çekimi dikkatimi çekmişti. Yaklaşınca güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun özel bir çekim için objektife poz verdiğini görmüştüm. Yaptığım araştırmalar sonucu Saraçoğlu'nun, Koton markasının yeni yüzü olduğunu öğrendim.

Daha önce Fahriye Evcen, Bensu Soral, Burak Deniz ve Melisa Şenolsun gibi ünlü oyuncularla çalışan marka, bu sezon için başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da dikkat çeken Afra Saraçoğlu ile el sıkışmış. Çekimleri Kilyos'ta gerçekleştirilen 106 parçalık koleksiyon, nisan ayı içerisinde Koton mağazalarında satışa sunulacakmış.

Instagram hesabıyla ilgili sorun devam ediyor

İş dünyasının ünlü ismi Erdal Acar'ın güzel eşi Kardelen Acar, bir süredir Instagram hesabının hack'lenmesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Hacker'lerin elindeki profilini geri alamadığını söyleyen Acar, "Çalınmış olan kardelenrgn_acar kullanıcı adlı hesaptan paylaşılan gönderilerle takipçilerim maddi zarara uğradı. Eski hesabımı geri alamadım. Yenisini açmama rağmen problemleri çözemedik" dedi. Acar, çıkmaza girmiş durumda! Instagram yetkilileriyle yazışarak sorunu çözmeye çalışan Kardelen Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dostluklarına nazar değmesin

Cemiyet dünyasının ünlü isimleri Başak Çağlar, Yeşim Hattat, Yasemin Çağlar ve Sitare Kalyoncuoğlu, önceki gün uzun zamandan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Çok yakın dost olan dört arkadaş, bu buluşma vesilesiyle birlikte poz vererek sosyal medya hesaplarından da paylaştı. O anları "Gerçek insanlarla ve gerçek dostlarla beraber" notuyla yayınlayan Sitare Kalyoncuoğlu, paylaşımına bir de nazar boncuğu emoji'si ekledi. Böyle güzel arkadaşlıklar zor kuruluyor gerçekten; nazar değmesin...

Başak Çağlar - Yeşim Hattat - Yasemin Çağlar - Sitare Kalyoncuoglu

'İnziva'ya davet ediyor

2015 yılından beri koçluk eğitimleri veren cemiyetin ünlü ismi Raquel Habib, online inziva programıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Mindfulness temelli değişim ve dönüşüm koçu Raquel Habib, üç farklı modu¨lle geliştirdiği "Değişim Anda Başlar" koçluk yöntemini Türkiye'de ilk kez 1 günlük online inziva programıyla, sınırlı sayıda kontenjanla sunuyor. Online inziva programının ilki, 11 Nisan'da düzenlenecek. Önce kendisiyle, sonra da çevresiyle olan iletişimlerini geliştirmek isteyenler, programı Raquel Habib'in Instagram hesabında inceleyebilir...

Kaynak: Hürriyet

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