Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet...
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Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet...

Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet protokolü imzaları atıldı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve REYSAŞ Holding arasında Sümer Kampüsü'nde röleve, restütisyon ve restorasyon yapılmasına ilişkin ortak protokol ve yine ADÜ, REYSAŞ...

22.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:06

Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet protokolü imzaları atıldı

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve REYSAŞ Holding arasında Sümer Kampüsü'nde röleve, restütisyon ve restorasyon yapılmasına ilişkin ortak protokol ve yine ADÜ, REYSAŞ Holding ve Aydın il Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'Aydın İli, Yenipazar İlçesi 'Orthosia Antik Kent' ve Nazilli İlçesi 'Mastaura Antik Kenti' arkeoljik yüzey araştırması çalışmalarına destek verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan, kapandıktan sonra ADÜ'ye devredilerek 2005 yılından bu yana'Sümer Kampüsü' olarak kullanılmaya başlanan Sümerbank Basma Fabrikası'nın da içerisinde bulunduğu kampüste restorasyon çalışması yapılacak. Kampüs Sümer Basma Fabrikası'nın idare binası, sinema salonu ve giriş kapısında yapılacak çalışmalarla yeniden hayat bulacak.

ADÜ Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bulunduğumuz kampüs 1937 yılında imal edilmiş, 2005 yılında ADÜ himayesi altına alınmıştır. Ancak yaşanılan şansızlıklardan dolayı aktif olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Fabrikanın üretim tesisleri ile idari ve sosyal binalarının bulunduğu 230 bin metrekarelik alan, günümüzde Nazilli Sümer Kampüsü olarak kullanılmaktadır. Kampüste ise Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Nazilli Meslek Yüksekokulu bulunmakta ve bu birimlerde yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görmektedir. 10 bin öğrencisi ile aktif olarak görev yapmaya çalışan üniversitemizin görev yetki ve sorumluluklarını daha da arttırarak devam ettirebilmesi için bazı ihtiyaçlar olduğunu ifade etmiştik. Bunlar zaman içerisinde yapılacak olan çalışmalar ile aktif hale geçecektir. Bunun örneklerinden bir tanesi de ADÜ Sümer Kampüsü'dür " dedi.

"Manevi anlamı yüksek bir bölge"

Nazilli Kampüsü'nün ADÜ içerisinde en fazla verim alınan kampüslerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir, "İleriye dönük yapmış olduğumuz tüm projelerimizde öncelik hakkımızı bu bölgeye vererek devam etmekteyiz. 6-7 ay önce Nazilli Sümer Üniversitesi kurulması için şahsım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dosya sundum. Dolayısıyla bu bölgenin önemini çok iyi biliyoruz. Her aileye AŞ ve iş imkanı sağlayan Sümer Basma Fabrikası manevi açıdan çok değerli bir yerdir. Nazilli'de kiminle konuşursanız konuşun mutlaka buranın ekmeğini yediğini size söyleyecektir. Bu nedenle buranın yeniden hayat bulması bizim için çok değerlidir. Protokolün gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hayal ettiğinizin çok daha üzerinde olacak"

Sümer Kampüsü'nde röleve, restütisyon ve restorasyon yapılmasını yürütecek olan REYSAŞ Holding adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, "Buranın bu halini lütfen akıllarınıza kazıyın. İnşallah bittiğinde göreceksiniz hayal ettiğinizin çok daha üzerinde olacak. Geçen hafta ailemi buraya getirdim. Eşimin burayı gezerken gözleri doldu. Ailecek buraya aşık olduk. En yakın zamanda Türkiye'nin gurur duyacağı bir yer olacak" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, taraflar arasında imza töreni gerçekleşmesi ile program sona erdi.

Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet...

Kaynak: İHA

Manşet

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