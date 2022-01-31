Nazilli'de Posta Güvercini Yarışmaları'nda kupalar sahiplerini buldu

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde posta güvercini yarışmasında dereceye giren güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi. Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği'nin düzenlediği törende 2020 ve 2021 yılı posta güvercini yarışmalarında dereceye girenler kupalarına kavuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen posta güvercini yetiştiricileri, Nazilli Belediyesinin katkılarıyla Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği'nin organizesinde düzenlenen kupa ve ödül töreninde bir araya geldi. Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Mehmet Kır ve yönetiminin ev sahipliğinde Hangar Kafe-Restoran'da düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, Aydın Dernek Başkanı Hüseyin Korkmaz, ülke genelindeki güvercin dernekleri başkanları ile yarışmada ödül ve kupa kazanan güvercin sahipleri katıldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan törende 2020 yılı içerisinde yavru ve kart şeklinde iki ayrı kategorideki uzun mesafe yarışlarına katılarak dereceye giren güvercin sahiplerine 95 adet kupa verildi. Törende ayrıca Türkiye çapında dereceye giren 4 posta güvercini ise sahipleri tarafından çekiliş ve açık artırmayla satılarak geliri de derneğe yardım olarak bağışlandı.

"Ödül töreninde 95 kupa sahibini buldu"

Zeybek gösterileri ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen güvercin severler, yerel yönetimlerden hobicilere destek istedi. Nazilli Profesyonel, Güvercin Severler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Mehmet Kır, yaptığı açıklamada güvercinlerin dostluk ve kardeşlik adına mesafe tanımadığını, insanların kaynaşmasında büyük rol oynadığını ifade etti. Kır: "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yarışlarımızda geçen yıl pandemi nedeniyle yapamadık. Bugün 2020 ve 2021 yılı kupa törenini gerçekleştiriyoruz. Kuşlarımız kuş uçuşu mesafe ile 800 Km Sivas uçuşunu 10 etapta gerçekleştirdi. Aydın Posta Derneğimizle birlikte yaptığımız kupa töreninde 95 kupayı ödül kazanan hobicilerimize verdik. Uzaktan ve yakından bu sevdaya gönül vermiş arkadaşlarımızı belediyemizin katkıları ile ödül töreninde buluşturduk. Kuşlarımız genelde yurt dışından gelme iyi kuşlar. Bunların ırklarını korumak ve daha iyi nesiller elde etmek için pahalı da olsa mücadele veriyoruz. Manisa'dan gelen ve camiamızın en iyi hobicilerden olan Feti Göker isimli hobicimiz bu yıl bursa yarışlarında 250 bin TL ödül kazanan bir güvercini 55 bin TL'ye açık artırmada satın alarak kümesine damızlık olarak kazandırdı. Her geçen gün artan maliyetlerle zorlansak da bu hobiye gönül verdiğimiz için yapmaya devam ediyoruz. Hobinin geliştirilmesinde, yarışmalarda ve ödül törenimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Uluslararası alanda 5-6 bin Euro'ya kadar alıcı buluyor"

Posta Güvercini yarışmalarında uluslararası ve Türkiye derecelerine sahip Güvercin yetiştiricisi Manisalı İş İnsanı Feti Göker, 12 yıldır bu hobiyle uğraştığını ve şu an yetiştirdiği güvercinlerin uluslararası alanda 5-6 bin Euro'ya kadar alıcı bulduğunu ifade ederek: "Her ilin yarışları oluyor. Bu hobiyi geliştirmek adına hep birlikte mücadele ediyoruz. Muhabere yani posta güvercini dediğimiz bu kuşlarımızı eğitim ve ırklarını geliştirmek amacıyla sık sık yarıştırıyoruz. Bu hobi iş stresinden uzaklaşmamızı sağlayan bizim için çok önemli bir uğraş. Ben de 30-35 kişiye istihdam sağlayan bir işveren olarak günün yorgunluğunu kuşlarımızla uğraşırken atıyorum" dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Nazilli Belediyesi olarak derneklere destek verdiklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz: "Kürşat Başkanımız adına katıldığım kupa töreninde başkanımızın selamlarını ilettim. Belediye olarak desteğimiz devam edecek. Emeği geçen, yarışlarda dereceye giren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Oyunları Ekibinin zeybek gösterisinin de gerçekleştirildiği törende Nazilli'den posta güvercini yarışmalarına katılan güvercin yetiştiricilerinden Vedat Yavuz, yarışlarda kazandığı 32 kupa ile geceye damga vurdu. - AYDIN