Nazilli'de Atatürk için mevlitli keşkek hayrı yapıldı

10.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:42

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 81. yılında Nazilli'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu yıl ilk defa Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlitli keşkek hayrı düzenlendi.



Nazilli'ye bağlı Dallıca Mahallesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yılında mevlitli keşkek hayrı yapıldı. Muhtar Mustafa Ali Uçar öncülüğünde mahalle sakinlerinin, hayırseverlerin, Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyelerinin katkılarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için düzenlenen mevlitli keşkek hayrına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Eski Milletvekili Ali Uzunırmak, Siyasi Parti Temsilcileri ve üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Hayatlarını, canlarını, bütün imkanlarını seferber ederek, Türk Milleti için ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bugün bu topraklarda yaşıyorsak, özgürce ifade edip nefes alabiliyorsak Atatürk'ün sayesinde ve silah arkadaşları sayesinde olmuştur. Onlar o günlerde; Türk Milleti için, o yoksullukların içinde bütün varlıkları ile hayatlarını, canlarını, bütün imkanlarını seferber etmişlerdir. Aziz Türk milleti de ferasetini her zaman olduğu gibi yine göstermiş, kendisinden bekleneni yerine getirmiştir. Ülkemiz İnşallah bir daha böyle durumları yaşamaz. Değerli insanlar yetiştirir ve geleceğimize güvenle bakarız. Bugün burada 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için dualar eşliğinde gerçekleşen keşkek hayrında emeği geçen tüm hayırseverlere, azalarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, hemşerilerimize ve bu hayrın yapılmasında çok büyük emeği olan Dallıca Muhtarım Mustafa Ali Uçar'a teşekkürü borç bilirim. Allah kabul etsin" dedi.



Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde imece usulü yaklaşık 7 bin kişilik keşkek hayrı düzenlediklerini ve hayrın gelenekselleşmesi için çalışacaklarını belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar; "Ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri dolayısıyla Dallıca Mahallemizde bir ilki gerçekleştirdik. Atatürk, silah arkadaşları ve bu güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğü sağlamak için bir dakika bile düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizin için mahalle sakinlerimizle beraber Mevlitli keşkek hayrı yaptık. Bugün camilerimizde ezan okunuyorsa bayrağımız gönderden inmiyorsa bunu Atatürk'e ve şehitlerimize borçluyuz. Etkinliğimize katkı sağlayan mahalle sakinlerime, hemşehrilerimize Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve katılımları ile destek veren tüm Nazillilere teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA