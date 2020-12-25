Nazar duası Arapça- Türkçe okunuşu! Peygamberimizin nazardan korunma duası

Göz değmelerine karşı ve kötülüklerden korunmak için en etkili nazar duası okunur. Nazar duası Arapça, kendine nazar duası okuma, Nazara karşı okunacak dualar, yeni doğmuş bebekler için nazar duası ve Peygamber Efendimiz'in nazar duası ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz...

Günümüzde göz değmelerine karşı ve kötülüklerden korunmak için en etkili nazar duası okumak gelenek haline gelmiştir. Özellikle yeni doğmuş bebekler için nazar duası sık sık okunur. Aile için de nazardan korunma duası okunur.Peygamberimizin okuduğu nazardan korunmak için okunacak dualar ve bebekler için, aile için vb. durumlara karşı Nazar duası Arapça- Türkçe okunuşu! Peygamberimizin nazardan korunma duası

NAZAR DUASI

Göz değmelerinden ve kötülüklerden kendimizi ya da sevdiklerimizi korumak için okunması gerek bazı dualar bulunur. Özellikle yeni doğan bebekler için nazar duası sık sık okunmaktadır. Peygamber Efendimiz'in de okuduğu bazı dualar vardır. Nazara karşı okunması tavsiye edilen dualara bu başlık altında yer verdik. İşte nazar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

-Nazar Duası Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

-Nazar Duası Anlamı:

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Nazara Karşı Okunacak Dua:

Okunuşu: "Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh"

Anlamı: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah'ın kusursuz kelamlarına sığınırım.

Nazar Duası 1

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı:

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

AİLEYE VE BEBEKLER İÇİN EN ETKİLİ NAZAR DUASI

Aile ve bebekler için okunacak nazar duaları;

1-)Felak Suresi Okunuşu

-Bismillahirrahmânirrahîm.

-Kul e'ûzü birabbil felak

-Min şerri mâ halak

-Ve min şerri ğasikın izâ vekab

-Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

-Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

-Yarattığı şeylerin şerrinden,

-Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

-O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

-ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

2-)Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

-Kul e'ûzü birabbinnâs

-Melikinnâs

-İlâhinnâs

-Min şerrilvesvâsilhannâs

-Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

-Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı:

-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

-De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

-İnsanların hükümdarına,

-İnsanların ilahına,

-O sinsi vesvesecinin şerrinden.

-O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

-Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

4-)Ayetel Kürsi'nin Okunuşu



Bismillahirrahmânirrahîm.

-"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

-lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

-lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

-men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

-ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

-velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

-velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

-bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

-Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

-Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

-O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

-ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

En Etkili Nazar Duası:

-Fatiha Suresi "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîmSırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn"

Kem Gözlere, Göz değmesine ve Göze Gelmeye Karşı Okunacak Dua:

-Kelam Suresi 51. Ayet Arapça Meali:"Bismillahirrahmanirrahim Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun mecnunun".

-Kelam Suresi 51. Ayet Türkçe Meali: "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla. Ve inkar edenler, zikri Kur'an-ı Kerim-i işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleri ile devirirler. Ve; Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur derler."

-Kalem Suresi 52 Ayetinin Arapça Meali; "Bismillahirrahmanirrahim Ve ma hüve illa zikrun lil alemin alemine."

-Kalem Suresi 52 Ayetinin Türkçe Meali; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla Ve O Kur'an-ı Kerim, alemlere zikirden ve öğütten başka bir şey değildir."

-Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa "Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi'ul alim" okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

Nazardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua! Nazara Karşı Hangi Dualar Okunur?

İhlas Suresi Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad

-Allâhüssamed

-Lem yelid ve lem yûled

-Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Meali ve Anlamı:

-De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

-"Allah Samed'dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır)"

-O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır."

-''Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) OKUDUĞU NAZAR DUASI:

Peygamber Efendimizin Nazar Okunuşu "Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."Peygamber Efendimizin Nazar Türkçesi "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."Peygamber Efendimizin Nazar Okunuşu "Allahümme barik fihi ve la tedarruhü"Peygamber Efendimizin Nazar Türkçesi "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."