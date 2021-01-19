NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede

NASA, Türkiye'nin yer altı su ve rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Haritadaki bilgilere göre, Türkiye'deki kuraklık tehdidi yalnızca barajları değil, yer altı sularını da etkiliyor. NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

TÜRKİYE'DEKİ YERALTI SULARI DA NORMAL SEVİYESİNİN ALTINDA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

YER ALTI SULARININ ÖNEMİ

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerinde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

YAĞIŞLAR ARTSA DA KURAKLIK CİDDİ TEHLİKE

Haber7'ninhaberine göre, son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı niteliğinde.

DİKKAT ÇEKEN KONYA ÖRNEĞİ

NASA'nın paylaştığı bilgiye göre; 2020'nin Temmuz-Aralık ayları arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38 daha düşük gerçekleşti.