Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu şekle dönüştüreceklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek" açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Beypazarı-Nallıhan Yolu Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara devam ettiklerini, her projeyi milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda birer aşama olarak gördüklerini, bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek için adımlar attıklarını söyledi. Bugün temeli atılan projeyle başkentin Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceklerini belirten Karaismailoğlu, 2003'ten itibaren başlattıkları kara, hava, demir, deniz yolu ve haber leşme sektörlerindeki hamlelerle Cumhuriyetin 100. yılının eşiğinde Türkiye'yi ulaşım ve haber leşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini anlattı. Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma ve haber leşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti. "Köprüler yaban hayatın etkilenmemesi için büyük özveriyle hazırlandı"Tüm projelerde özel önem verilen, uygulamalara yön veren çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Nallıhan Kuş Cenneti mevkiinde kalan 5 kilometrelik kesimdeki kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bin 262 metre uzunluğundaki tünelin devamında 270 metre uzunluğunda çift köprü yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu köprüler, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandı. Bizim bu projedeki yaklaşımımız, göçmen kuşlar için müstakil vakıf ve hastane kuran ecdadımızın hassasiyetinden gelmektedir. 23, 4 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projemizi, 2023 yılında tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan Bölünmüş Yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da bin 524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törenin ardından Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı ve Nallıhan AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'in teşrifleri ile Nallıhan - Çayırhan bölünmüş Karayolu Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdik. Nallıhanımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcımız Sayın Enver İskurt, Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin, Ak Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan, AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Bölge Milletvekillerimiz Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız,, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcımız Gültekin Gündüz, Mustafa Erdoğan, Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanımız Ertunç Güngör, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. dedi.

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