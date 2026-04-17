Haberler

Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-jae için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Alman ekibinin, oyuncu için 30 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin de bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

İsmi son dönemde sık sık eski takımı Fenerbahçe ile anılan Bayern Münih'in Güney Koreli tecrübeli stoperi Kim Min-jae için sıcak bir gelişme yaşandı. 

FENERBAHÇE'DEN KIM MIN-JAE HAREKATI 

Alman basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, deneyimli savunmacı için Bayern Münih ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita ve Türkiye temsilcisi Elif Sözer ile İstanbul’da bir görüşme yaptığı belirtildi. 

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO 

Haberde, Bavyera ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız ismin kulüpten ayrılmak istediği, Alman devinin ise 50 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. 

FENERBAHÇE BU RAKAMI ÖDEMEYE HAZIR

Gelecek sezon her mevkide iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için istenen rakamı ödemeye hazır olduğu ve sezon bitmeden bu transferi bitirmeye hazırlandığı ifade edildi. 

FENERBAHÇE'YE 19 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Kim Min-jae, 2021 yazında Beijing’den 3 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve bir sezon sonra 19 milyon Euro karşılığında Napoli’ye gitmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin oğulları: Tek tesellimiz...

Kahraman öğretmenin oğulları konuştu: Tek tesellimiz...