Nadir görülen bakteri nedeniyle yaşlı çift, tedavi altına alındı

30.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:23

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldız, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız (53) da rahatsızlandı. Yediği gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle Zuhriye Yıldız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniveristesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde, Yıldız'ın basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Çift, yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine bu hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldı.

Hastane yönetiminin irtibata geçtiği Ulusal Zehir Danışma Merkezi, "clostridium botulinum" bakterisine karşı antitoksinleri aynı gün içerisinde hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma eşliğinde eve giderek yiyeceklerden numune aldı.

Yıldız çiftinin bilinçlerinin açık olduğu ancak sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

"Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor"

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Özcan Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür zehirlenmelerin nadir görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme vakalarının konserve, fırında alüminyum folyoda pişirilen patates, ev yapımı salça ve süt ürünleriyle bulaşabileceğine dikkati çeken Pişkin, şöyle konuştu:

"Geçen pazartesi günü Çaycuma Devlet Hastanesindeki doktor arkadaş bizleri aradı. Bir hastasını, solunum sıkıntısı nedeniyle yatırdığını ve tanıyı koyamadığını aynı şekilde eşinin de bir gün önce solunum sıkıntısı yaşadığını Zonguldak merkezdeki özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldığını söyledi. Biz de hastayı bize göndermesini istedik. Hasta bize geldikten sonra yaptığımız tetkiklerde, vaka bizim normalde gördüğümüz zehirlenme tablosuna benzemiyordu, çünkü bütün tetkikler normaldi. Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçtik. Yaptığımız görüşmeler, tetkikler neticesinde clostridium botulinum bakterisinin sebep olduğu botulinum toksini tanısını koyduk. Bu toksin oldukça nadir görülen yeryüzündeki en zehirli toksinlerden biri. Ankara'dan hızlı bir şekilde antitoksinini onaydan geçirttik ve tedaviye başladık ancak çok fazla yanıt alamadık çünkü antitoksinin etki edebilmesi için ilk 24 saatte müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an karı koca yoğun bakımda tedavileri devam ediyor."

"Nadir görülen bakteri"

Pişkin, çiftin en son ne yediğini bilmediklerini ve yakınlarının söylemlerinden yola çıktıklarına dikkati çekerek, "Botulinum toksini nadir görülüyor ama yapılan çalışmalarda uygun koşullarda iyi pişirilmemiş konservelerden bulaşıyor. Yine yapılan çalışmalarda alüminyum folyoda fırında pişirilmiş patateste, ev yapımı salçada, süt ürünleriyle bulaşabildiği biliniyor. Ülkemizde en çok uygun ısıda ve uygun pişirilmemiş ev yapımı konservelerden bulaştığını biliyoruz. Hastamızın ne yediğini bilmiyoruz. Hasta yakınları net bir şey ifade etmiyorlar. Evde konserveleri varmış ama emin değiliz. Bir de hasta yakınları deve sucuğu yediğini ifade ettiler. Tarım İl Müdürlüğü konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kapağı şişen veya paslı olan konserveler tüketilmemeli

Kapağı şişen veya kapağı paslı olan konservelerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyaran Pişkin, "Kapağı şişmiş ya da kapağı paslı konserveleri kesinlikle tüketmemelerini konservelerde renk değişimine uğramış kokusu değişmiş ürünleri tüketmemelerini ve bütün gıdaları uygun ısıda pişirildikten sonra tüketmesini tavsiye ediyoruz. Daha önce bu tip zehirlenme vakaları literatür çalışmasında var. Yine toplu yenen yemeklerden sonra Trabzon'da 24 vakalık bir seri var. Yine benzer şekilde 6 ailenin etkilendiği bir durum var." ifadelerini kullandı

Konserveden turşu ve pekmez yemişler

Ramazan Yıldız'ın ağabeyi Osman Yıldız da kardeşini geçen hafta hastaneye kaldırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yediklerine dair hiçbir fikrimiz yok. Bize söyledikleri sadece konserve kavanozundaki turşuyu açmışlar, bir de pekmez yemişler. Bizim kendimizin yaptığı doğal pekmezden yemişler."

Kaynak: AA