Myanmar'ın tutuklu lideri Suu Kyi hakim karşısına çıktı

Myanmar'ın tutuklu lideri Aung San Suu Kyi, farklı suçlamalarla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Myanmar'ın tutuklu lideri Aung San Suu Kyi, farklı suçlamalarla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı davanın duruşması bugün ülkenin başkenti Nepido'da yapıldı. Beş saatten fazla süren duruşmada, Suu Kyi'ye daha önce yöneltilen lisanssız telsizlere sahip olmak ve geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek suçlamalarının ele alındığı öğrenildi. Oturumda çok iyi bir görüntü sergilemediği belirtilen Suu Kyi'nin buna rağmen hakkındaki iddiaları dikkatli bir şekilde dinlediği ifade edildi. Suu Kyi'nin savunma ekibinin suçlamaları kesin bir şekilde reddettiği bildirilirken, avukatlarının müvekillerine yöneltilen son yolsuzluk suçlamasını ise temelsiz olarak nitelendirdiği ifade edildi. Suu Kyi'nin hakkındaki diğer suçlamalar kapsamında yarın yapılacak bir duruşmaya daha katılması bekleniyor.

YENİ SUÇLAMA

Myanmar'da ordunun 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından tutuklanan ülkenin fiili lideri Suu Kyi, şimdiye dek lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak ve sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi iddialarla suçlanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun Suu Kyi'nin görevini kötüye kullanarak kazanç elde ettiğine dair kanıtlara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. 600 bin dolar nakit ve 11 kilo altını kanunsuz bir şekilde elde ettiği iddia edilen Suu Kyi'nin, ayrıca arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullandığı belirtilmişti. Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nın 55. maddesi kapsamında suçlanan Suu Kyi'nin, söz konusu suçtan hüküm giymesi halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedilmişti.

AVUKATLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tutuklanmasının ardından yapılan duruşmalara video konferans yoluyla katılan ve savunma ekibi ile görüşemediği kamuoyuna yansıyan Suu Kyi, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmaya katılmak üzere ilk kez mahkemeye gitmişti. Son olarak geçtiğimiz Pazartesi günü Suu Kyi ile görüşen avukatları bugün yapılacak duruşmada davacı ve tanıkların dinlenmeye başlanacağını açıklamıştı.

EN AZ 850 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış,

darbe karşıtı gösterilerde en 850 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı