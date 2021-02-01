Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz
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Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz

01.02.2021 14:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:43

Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu ülke yönetime el koyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı "Ordu acilen söz konusu eylemlerini geri almalıdır" açıklamasını yaparken Beyaz Saray Sözcüsü ise "ABD, atılan adımlar geri döndürülmezse harekete geçecektir" dedi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da geçen hafta bazı göstericilerin ellerindeki pankartlarla kendisini gösteren hareketlilik, günün ilk saatlerinde askeri darbeye dönüştü.

DEVLET BAŞKANI VE YETLİLİLER GÖZALTINDA

Önce Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin yerel saatle sabah erkenden düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu.

YÖNETİME 1 YIL SÜREYLE EL KOYDULAR

Ardından ordu darbeyi resmen ilan etti, yönetime bir yıllığına el konulduğu açıklandı. Operasyon, sivil hükümet ile ordu arasındaki gerilimin ve askeri darbe söylentilerinin ardından geldi. Silahlı kuvvetlere ait televizyon kanalında, iktidarın Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'e devredildiği, bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz

BİLDİRİ DEVLET TELEVİZYONUNDA OKUNDU

Resmi televizyon, darbecilerin lideri Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in Myanmar lideri Win Myint'le buluşmasını ve okuduğu bir bildiriyi ekrana getirdi. Başkent Nepido (Naypyitaw) ve ülkenin en büyük kenti Yangon'da pazartesi sabahı sokaklarda askerlerin devriye gezdiği görüldü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: ORDU ACİLEN EYLEMLERİNİ GERİ ALMALIDIR

Darbeye en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri olan ABD'de, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Myanmar ordusundan gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi. Blinken, "Tüm hükümet yetkililerinin serbest bırakılmasını ve Myanmar halkının 8 Kasım'daki demokratik seçimlerde ortaya çıkan iradesine saygı gösterilmesini istiyoruz. Ordu acilen söz konusu eylemlerini geri almalıdır" dedi.

"ABD, ADIMLAR GERİ ALINMAZSA SORUMLULARA KARŞI HAREKETE GEÇECEKTİR"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili olarak ABD'nin durumu yakından izlediğini bildirdi. Sözcü Psaki, "ABD son yapılan seçimlerin sonuçlarını değiştirme ya da Myanmar'ın demokratik geçişine engel olma girişimlerine karşıdır ve bu yönde atılan adımlar geri döndürülmezse sorumlulara karşı harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.

HATLAR KESİLDİ

Başkent genelinde internet ve telefon hatları kesildi, devlet televizyonunun yayını da durdu. Myanmar ordu birliklerinin başkent Nepido çevresinde kurduğu kontrol noktaları ve Kongreye giden yolda bulunan zırhlı araçlar ve ağır silahlı askerler olduğu bildirildi.

Cumartesi günü Myanmar ordusu askeri darbe söylentilerinin yayılması üzerine 'anayasaya bağlı kalacakları' taahhüdünde bulunmuştu.

TÜRKİYE DE KINADI

Türkiye de darbeye sert şekilde tepki gösterdi. Myanmar'da yönetime el konulmasını derin endişe ile karşıladığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" açıklamasını yapıp ekledi: "Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz... Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar'daki askeri müdahaleyi ve siyasi liderlerin gözaltına alınmasını kınadı, yönetimin orduya geçmesinden derin endişe duyduğunu aktardı.

Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz
Haber Yorumları (1)
...: Bu ABD dünyanın kabadayısı mı? Hayırdır?
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