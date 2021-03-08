Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın çamaşırları astı
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Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın çamaşırları astı

08.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:02

Suların durulmadığı Myanmar'da, darbe karşıtı protestocular askerleri engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu. 'Erkeklerin kadın çamaşırlarının altından geçmesinin kötü şans getireceği' inanışına dayanarak sokakların girişlerine iç çamaşırı astılar. Bazı askerlerin sokaklardan geçmeden önce çamaşır iplerini indirdikleri görüldü.

Myanmar'daki darbe karşıtı protestocular ilginç bir yönteme başvurarak, ordunun ilerlemesini durdurmak için kadın giysilerini sokaklara astı.

"UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN BİR BATIL İNANÇ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir protestocu, "Uzun yıllardır devam eden bir batıl inanç. Kadın giysilerinin altından geçmenin kötü şans getirdiğine inanılıyor" diyerek duruma açıklık getirdi. Özellikle erkeklerin kadın iç çamaşırlarının ve uzun eteklerin altında yürümesi istenmiyor.

Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı

"ASKERLER HALA İNANIYOR"

Protestocu sözlerine, "Bugünlerde genç nesil artık buna inanmıyor, ancak askerler hala inanıyor ve bu onların zayıflığı. Bu nedenle, acil bir durumda bize doğru gelirlerse kaçmak için daha fazla zaman kazanabiliriz" ifadeleriyle devam etti.

Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bunun yanı sıra, kadınların özel bölgelerini örtmek için kullandıkları çamaşırların altında geçmesi çok iğrenç olarak görülüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, askerlerin yoldan geçmeden önce çamaşırların asılı olduğu ipi aşağı indirdiklerine dair görselleri paylaştı. Bazı kadınlar iç çamaşırlarının yanı sıra kirli gibi görünen hijyenik pedler de astı.

Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı

SALDIRILARI TAM OLARAK DURDURAMADI

Protestocular, askerlerin kasaba ve şehirlerine girmesini engellemek için türlü türlü yola başvuruyor. Bazıları çamaşırların daha iyi görünmesi için ip yerine PVC boru kullandı. Ancak maalesef çamaşır ipleri, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve sersemletici el bombası kullanımına engel olmadı.

İşte Myanmar'dan görüntüler:


Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı
Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı
Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı
Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı
Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın iç çamaşırları astı
Myanmar'da protestocular, askerleri durdurabilmek için sokaklara kadın çamaşırları astı

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