Müzik ve Sahne Sanatları Konservatuvarı öğrencileri bekliyor

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, akademik ve sanatsal üretimin gücünü birleştirdiğini açıkladı.

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, akademik ve sanatsal üretimin gücünü birleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Öncü akademisyenlerle müzik ve sahne sanatları alanında önemli bir yere sahip olan sanatçılardan oluşan eğitmen kadrosu ile konservatuvar 2021-2022 akademik döneminde eğitim hayatına başlıyor" ifadelerine yer verildi.

Günümüz sanat ekosistemine ve değişen dünya anlayışına uygun sanatçılar yetiştirmek amacıyla harekete geçen Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, ileri seviye teknolojik altyapısı ile de sahne sanatları ve müzik alanında sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlandığını duyurdu. Neotech Campus'te yer alacak, gelişmiş imkanlarla donatılan konservatuvar binası, ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı, performans sanatçısı, oyuncu ve besteci yetiştirmek amacıyla yeni eğitim döneminde derslerine başlayacak.

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

İki farklı lisans programına ev sahipliği yapacak konservatuvarın ilerleyen yıllarda genişlemesi de planlarlar arasında. Konservatuvar bölümlerinden "Müzik Bölümü" ile yorum ve beste alanında eserler üretme imkanı bulacak olan öğrenciler müzik teknolojisi alanında; tonmaisterlik,aranjörlük, akademisyenlik gibi günümüzde önemi artan ve gelecekte daha da etkisinin artacağı beklenen alanlarda kendilerini geliştirebilme fırsatı bulacak. Donanımlı akademik ve sanatçı kadrosunun önderliğinde geliştirilmiş bu eğitim programında, öğrenciler ilgi alanları ve yeteneklerine göre geniş bir yelpazede deneyim kazanma fırsatı bulacaklar.

"Sahne Sanatları Bölümü" programında ise eğitim modelini; oyunculuk, tiyatro, kamera oyunculuğu, eğitimde drama gibi uygulama alanlarını kapsarken, müfredat kuram düzeyinde de kapsayıcı bir modelleme ile hayata geçirecek. Disiplinlerarası bir formatta yapılandırılan programda, çok yönlü olarak yetiştirilecek öğrenciler, şarkı söyleyip dans edebilen oyuncular ve bu alanda üretim yapabilen, kuramcı ve eğitmenler yetiştirebilmenin yolu açılmış olacak.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANMALI VE O IŞIKTA GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ"

Konservatuvarı gençlerle buluşturmak için gün sayan ve bunun heyecanını yaşadığını söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal şunları söyledi:

"Global düzeyde sanatçılar yetiştiren, tüm dünyada tanınan ve nitelikli bir konservatuvar olma yoluna koyuluyoruz. Amacımız, Türkiye'nin ve dünyanın sanat yaşamında etkin rol oynayacak ve bu başarıyı yayacak, bizleri gururla temsil edecek sanatçılar yetiştirmek. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünden yola çıkarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Konservatuvarımız için de geleceğin sanatçıları için de en iyilerinin hayalini kuruyor, planlamalarımızı buna göre yapıyoruz."

"YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARMA FIRSATI"

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı ile ülkemize; entelektüel sanat insanlarını kazandırmayı hedeflediklerini ve gençleri sanat ışığında bir hayat sürmeye davet etiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, "Nişantaşı Üniversitesi Neotech Campus ile global eğitim ağımızı sanat ile birleştirerek dünyaya Türk yeteneklerini açmak istiyoruz. Alanında uzmanlaşan, sektörde yıllardır var olan sanatçı kadrosu ile başarılı akademisyen kadromuzu gençlere mentörlük etmesi açısından desteklerimizi sunacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı