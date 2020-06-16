Muzaffer Göçmen: Pandemi Sonrası Sosyal Medya ve Müzik Patlayacak
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Muzaffer Göçmen: Pandemi Sonrası Sosyal Medya ve Müzik Patlayacak

Sosyal medya fenomeni Muzaffer Göçmen, Müzik dünyasına giriş yaptı.

Muzaffer Göçmen: Pandemi Sonrası Sosyal Medya ve Müzik Patlayacak
16.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:05

Yeni albümü Toprak ile gündeme gelen Muzaffer Göçmen; "Sevdiğim türde müzikler yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum, insanların ilgi odağında olmak, beni mutlu ediyor ve Recep Koton müzik şirketine teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm dünyada kovid19 sebebi ile aksaklık meydana gelmesinden dolayı, Türkiye'de yeni kademeli olarak normalleşmeye çalışmasıyla, ilgili insanlarımız bilinçli olmalıdırlar. Kovid tamamiyle bitmiş değil, lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim ve tamamen bitmesine yardımcı olalım." çağrısında bulundu.

Muzaffer Göçmen Kimdir ?

1994 Edirne doğumlu, sosyal medya fenomeni ve pop müzik şarkıcısıdır. Askerlik görevini Silivri de tamamlamıştır, özellikle Instagram'da uluslararası birçok kişiyle iletişim halinde olup, sosyal medyada mavi tik alma üzerine, oldukça başarılı çalışmalara imza atan Muzaffer Göçmen'in kendi ağzından yaptığı işleri söyle sıralıyor; "Yaklaşık 2 senedir sosyal medya danışmanlığı yapıyorum, çeşitli kişilerin mavi tik alması konusunda yardımcı oldum, sizlere mavi tik alabilmek için gerekli hususlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, mavi tik almanın takipçi sayısı ile ve beğeni sayısı ile bir ilgisi yoktur, bazı hesaplar vardır 1 milyon takipçiye sahip mavi tiki yok, bazı hesaplar vardır 500 takipçiye sahip mavi tiki vardır. Bunun nedenini sizlere şöyle açıklayabilirim. Takipçilerinizin %50'lik kısmı bot yapay zekadan oluşuyor ise, üzülerek söylemek istiyorum ki mavi tik almanız imkansız olacaktır. Bazı kişiler veya ajanslar sizlere mavi tik alacağız, sizin başvuru yapmanıza gerek yok, biz halledeceğiz beyanında bulunabilirler ve mavi tik'te alabilirler ama aldıkları bu mavi tik 6/12 ay içerisinde hesabınızdan silinecektir, instagram sizi fark ettiğinde ve gerekli denetimlerde karşılarına çıktığınızda, mavi tiki elinizden alınır, en sağlıklı ve kalıcı tik alma yöntemi kendi başvurunuz ile olan ve doğru olan yöntemdir. Başvuru sırasında her şeyin eksiksiz olmasına özen gösterin, adınıza çıkmış haberleriniz var ise haberlerde yer alan ismi, instagram başvuru formunda tanınan ad kısmına yazınız, bazen kimlikte ki ad, soyad ile haberlerde ki isminiz farklılık gösterebilir, buna dikkat edin! Ve kesinlikle sizi ve işinizi temsil eden kategoriyi seçin. Başvuruyu gönderdikten sonra profil resminizde ve bio'nuzda oynama yapmayın, cevap 4/6 gün içinde beğenilerinizin düştüğü sekmeye yazı metni olarak düşecektir. Şunu söylemeliyim ki medyada haberleri olmayan birinin mavi tik alma ihtimali yoktur."

Güncel Manşet

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