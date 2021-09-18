Mutfağını atölyeye çevirdi, kazandığı parayı sokak hayvanlarına harcıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Zeynep Polat atölyeye çevirdiği mutfağında el emeğiyle süs eşyası yaparak kazandığı paranın bir kısmını sokak hayvanları için kullanıyor.

Sivas'ta yaşayan 32 yaşında ki Zeynep Polat pandemi döneminde 11 yaşındaki kızı Tuana Polat'ın teşvikiyle kokulu taş yapmaya başladı. Mutfağını atölyeye çeviren Polat, işten artı kalan zamanlarını kızıyla birlikte süs eşyaları yaparak geçiriyor. Anne kız onlarca çeşit kalıplar kullanarak yaptıkları eşyaları çeşitli renklere boyuyor. Polat, yaptığı objeleri arkadaşlarına ve yakın çevresine uygun fiyata satıyor. Evlerinde kedi de besleyen hayvan sever anne ve kızı kazandıkları paranın bir kısmını da sokak hayvanları için kullanıyor.

Mutfağını atölyeye çevirdi

Süs eşyaları yapan Zeynep Polat, "Bu işe kızımın teşvik etmesiyle başladım. Kızım boya işlerini çok seviyor, çokta güzel resim yapıyor. Kızım internetten gördüğü videolardan yola çıkarak bu işe beni başlattı. Bu işte kendimi geliştirmemdeki en büyük sebepte bir arkadaşıma hediye yapmakla başladı. Arkadaşıma hediye yaptım, onun arkadaşları da çok beğenmişler o şekilde biraz satış yaptım. Daha sona farklı objeler alıp boyama yaptım bu şekilde işi ilerlettik. Burası bizim evimizin mutfağı. Mutfakta daha rahat bir şekilde yapacağımız için burada yapmayı tercih ettik. Mesela fırçaları yıkaması falan, sürekli fırça yıkamak gerekiyor, su kabını değiştirmek gerekiyor. Mutfak rahat olur diye bizde mutfağımızı bir atölyeye çevirmeye karar verdik" dedi.

Paranın bir kısmını sokak hayvanları için kullanıyorlar

Polat, kazandıkları paranın bir kısmını sokak hayvanları için kullandıklarını belirterek, "Kokulu taş yapıyorum. Birçok aşaması var bunun; önce kalıplara harçları döküyoruz, daha sonra kurumasını bekliyoruz, kuruduktan sonra da boyasını yapıyoruz. Boyası bir gün kuruyor. Kuruduktan sonra da tekrar boyası çıkmasın ve sağlıklı olsun diye vernik atıp o şekilde bitiriyoruz işlemi. Genelde tanıdık arkadaşlar alıyor o şekilde satışlarımız oluyor. Kazandığımız paranın bir kısmıyla sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Diğer geri kalan kısmının birazı kızımın kumbarasına geri kalanı da bana" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde başladılar

Zeynep Polat, bu işe pandemi döneminde başladıklarını söyleyerek, "Biz aslında pandemi döneminde bu işe başladık çünkü ben çalışıyorum, çalıştığım için fazla bir zamanımız olmuyordu. Yaz tatilinde kızım çok yardımcı oldu. İşten sonra ben yapıyorum. Günlük üç saat, siparişim yoğun olursa dört saat, bazen yeri geliyor yarım saat o şekilde yapıyorum. Mesela günlük gece lambasından 10 tane yapabilirim, ayaklı saksıdan 20 tane rahat yaparım, diğer saksılardan da bir 20 tane rahat yaparım. Küçük olan objeler daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Piyasaya göre ben daha uygun veriyorum tabi, buna tepki de aldım aslında, diğer arkadaşlar çok yüksek fiyatlara veriyorlar. Mesela ben bu gece lambasını 30 liraya satıyorum. Fiyat aralığı çok büyük objelerde en fazla 70 lira en düşükte 5 lira" diye konuştu.