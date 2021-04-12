Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?

Türk oyunculardan Mustafa Üstündağ, rol aldığı birçok proje ile tanınıyor. Üstündağ'ın son günlerde gündeme; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karışması haberi ile geldi. Çıkan kavga sonucu yaşananlar merak ediliyor. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı? Mustafa Üstündağ'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk oyunculardan Mustafa Üstündağ, rol aldığı birçok proje ile tanınıyor. Üstündağ'ın son günlerde gündeme; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karışması haberi ile geldi. Çıkan kavga sonucu yaşananlar merak ediliyor. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı? Mustafa Üstündağ'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Türk oyuncudur.

Üstündağ, henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

FİLMOGRAFİ

Film

2000 Köçek- Sarhoş

2004 Metropol Kabusu- Behlül

Neredesin Firuze Pislik 2

Gülizar Ali

2005 Yolculuk- Hüseyin

2007 Emret Komutanım Şah Mat- Sado (Sadullah)

Zincirbozan- Talat

Gülümse- Kasap

Zeynep'in Sekiz Günü- Ali

2008 Dilber'in Sekiz Günü- Kasabanın delisi

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine- Muro (Murat)

2009 Abim- Çetin

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen- Müjdat

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde- Hüsnü Baba

Vay Arkadaş- Sadık

2012 Bu Son Olsun -Asaf

Uzun Hikâye Makasçı

2014 Gulyabani- Kadir

2016 Şeytan Tüyü- Metin Çakır

2019 Aman Reis Duymasın Boran Kayalı

Televizyon

2000 Dikkat Bebek Var- Zeki

2000 Yedi Numara Bekçi -30. Bölüm

2001 Kapkaççı- 62. Bölüm

2002 Keje

2004 Cennet Mahallesi- İlker 18. Bölüm

2004 Hayalet- Hamza

2004 Uy Başuma Gelenler -Cemal 13 bölüm (1–13)

2005–2006 Aşka Sürgün -Celal Şahvar 53 bölüm (1–53)

2006 Emret Komutanım- Sado (Sadullah) 16 bölüm (52–68)

2007 Yersiz Yurtsuz- Mehmet Emin 18 bölüm (1–18)

2007–2009 Kurtlar Vadisi Pusu- Muro (Murat) 52 bölüm (13–65)

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz -Mahkum Televizyon filmi

2010 Cümbür Cemaat Aile Kenan- 15 bölüm (1–15)

2011 İzmir Çetesi- Selami 16 bölüm (1–16)

2011 Gün Akşam Oldu- Ayhan 4 bölüm (1–4)

2011 Qaranlıqlar Çiç?yi

2013–2014 Merhamet -Sermet Karayel 44 bölüm (1–44)

2013 Oğurlanmış Arzular - 4. Bölüm

2014–2015 Aşkın Kanunu Çetin 10 bölüm (1–10)

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem- Kara Davut Paşa 9 bölüm (21–30)

2016–2017 Bana Sevmeyi Anlat- Haşmet Tuğcu 22 bölüm (1–22)

2017 Bu Sayılmaz- Armağan Sayılmaz 3 bölüm (1–3)

2017 Çukur -Kahraman Koçovalı 2 bölüm (1, 9)

2018 Tehlikeli Karım- Fırat Engin 6 bölüm (1–6)

2018–2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Boran Kayalı 51 bölüm (108–159)

2020 Çukur- Kahraman Koçovalı 10 bölüm (95, 97–100, 102–103, 104–106)

Tiyatro

Akadın Yağı

Üşümek

İnsanın Evreleri

Masal Duvar

Şirinler

Bunu Yak

Duvar

Hakkâri'de Bir Mevsim- Ferit Edgü

Akad'ın Yayı- Güngör Dilmen

2000 Vişne Bahçesi Anton Çehov - MSM Oyuncuları

2001 Antigone- Sofokles - MSM Oyuncuları

2002 Godoyu İzlerken- Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu

2011 Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu

2012 Islah Evi- Norman Lock - Çamurdan Tiyatro

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ GÖZALTINDA MI?

Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı BOTAV Rally düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karıştı. Mustafa Üstündağ ile birlikte yanında bulunan 5 arkadaşı gözaltına alındı. Üstündağ'ın arkadaşlarından birinin komitede görevli olan Atıl Atılgan'ı darp ettikleri biliniyor. Atılgan tedavi altına alındı, Üstündağ ve arkadaşlarının soruşturması sürüyor.