Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?
Türk oyunculardan Mustafa Üstündağ, rol aldığı birçok proje ile tanınıyor. Üstündağ'ın son günlerde gündeme; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karışması haberi ile geldi. Çıkan kavga sonucu yaşananlar merak ediliyor. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı? Mustafa Üstündağ'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türk oyunculardan Mustafa Üstündağ, rol aldığı birçok proje ile tanınıyor. Üstündağ'ın son günlerde gündeme; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karışması haberi ile geldi. Çıkan kavga sonucu yaşananlar merak ediliyor. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı? Mustafa Üstündağ'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Türk oyuncudur.
Üstündağ, henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.
FİLMOGRAFİ
Film
- 2000 Köçek- Sarhoş
- 2004 Metropol Kabusu- Behlül
- Neredesin Firuze Pislik 2
- Gülizar Ali
- 2005 Yolculuk- Hüseyin
- 2007 Emret Komutanım Şah Mat- Sado (Sadullah)
- Zincirbozan- Talat
- Gülümse- Kasap
- Zeynep'in Sekiz Günü- Ali
- 2008 Dilber'in Sekiz Günü- Kasabanın delisi
- Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine- Muro (Murat)
- 2009 Abim- Çetin
- 2010 Kutsal Damacana 2: İtmen- Müjdat
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde- Hüsnü Baba
- Vay Arkadaş- Sadık
- 2012 Bu Son Olsun -Asaf
- Uzun Hikâye Makasçı
- 2014 Gulyabani- Kadir
- 2016 Şeytan Tüyü- Metin Çakır
- 2019 Aman Reis Duymasın Boran Kayalı
Televizyon
- 2000 Dikkat Bebek Var- Zeki
- 2000 Yedi Numara Bekçi -30. Bölüm
- 2001 Kapkaççı- 62. Bölüm
- 2002 Keje
- 2004 Cennet Mahallesi- İlker 18. Bölüm
- 2004 Hayalet- Hamza
- 2004 Uy Başuma Gelenler -Cemal 13 bölüm (1–13)
- 2005–2006 Aşka Sürgün -Celal Şahvar 53 bölüm (1–53)
- 2006 Emret Komutanım- Sado (Sadullah) 16 bölüm (52–68)
- 2007 Yersiz Yurtsuz- Mehmet Emin 18 bölüm (1–18)
- 2007–2009 Kurtlar Vadisi Pusu- Muro (Murat) 52 bölüm (13–65)
- 2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz -Mahkum Televizyon filmi
- 2010 Cümbür Cemaat Aile Kenan- 15 bölüm (1–15)
- 2011 İzmir Çetesi- Selami 16 bölüm (1–16)
- 2011 Gün Akşam Oldu- Ayhan 4 bölüm (1–4)
- 2011 Qaranlıqlar Çiç?yi
- 2013–2014 Merhamet -Sermet Karayel 44 bölüm (1–44)
- 2013 Oğurlanmış Arzular - 4. Bölüm
- 2014–2015 Aşkın Kanunu Çetin 10 bölüm (1–10)
- 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem- Kara Davut Paşa 9 bölüm (21–30)
- 2016–2017 Bana Sevmeyi Anlat- Haşmet Tuğcu 22 bölüm (1–22)
- 2017 Bu Sayılmaz- Armağan Sayılmaz 3 bölüm (1–3)
- 2017 Çukur -Kahraman Koçovalı 2 bölüm (1, 9)
- 2018 Tehlikeli Karım- Fırat Engin 6 bölüm (1–6)
- 2018–2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Boran Kayalı 51 bölüm (108–159)
- 2020 Çukur- Kahraman Koçovalı 10 bölüm (95, 97–100, 102–103, 104–106)
Tiyatro
- Akadın Yağı
- Üşümek
- İnsanın Evreleri
- Masal Duvar
- Şirinler
- Bunu Yak
- Duvar
- Hakkâri'de Bir Mevsim- Ferit Edgü
- Akad'ın Yayı- Güngör Dilmen
- 2000 Vişne Bahçesi Anton Çehov - MSM Oyuncuları
- 2001 Antigone- Sofokles - MSM Oyuncuları
- 2002 Godoyu İzlerken- Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu
- 2011 Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu
- 2012 Islah Evi- Norman Lock - Çamurdan Tiyatro
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ GÖZALTINDA MI?
Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı BOTAV Rally düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ralli Kupasının kupa töreninin ardından komite üyeleri ile yaşanan tartışma sonucunda çıkan kavgaya karıştı. Mustafa Üstündağ ile birlikte yanında bulunan 5 arkadaşı gözaltına alındı. Üstündağ'ın arkadaşlarından birinin komitede görevli olan Atıl Atılgan'ı darp ettikleri biliniyor. Atılgan tedavi altına alındı, Üstündağ ve arkadaşlarının soruşturması sürüyor.