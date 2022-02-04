Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

EDİRNE (DHA) - YUNANİSTAN unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili Edirne'deki Lozan Anıtı önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, " Yunanistan'ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demeli" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Sarıgül, yapılan değerlendirmenin ardından Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsündeki Lozan Anıtı'nı ziyaret edip, çelenk koydu. Yunanistan'a, geri itilmeleri nedeniyle 19 göçmenin donarak ölmesi üzerinden tepki gösteren Sarıgül, " Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala'da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19'u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler, diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan'ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir. Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD'ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır" diye konuştu.