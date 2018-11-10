Mustafa Sandal'ın Gizli Sevgilisinin Irmak Ünal Olduğu İddia Edildi

Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Sandal'ın yeni sevgilisinin Irmak Ünal olduğu iddia edildi.

KOMŞU OLMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yüzünün yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu konuşulmuştu. Ancak Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının 41 yaşındaki oyuncu Irmak Ünal olduğu iddia edildi. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Mustafa Sandal-Irmak Ünal birlikteliği bir ay önce başladı. Yeni sevgililerin, İstanbul Beykoz'da komşu olması dikkati çekti.