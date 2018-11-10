Mustafa Sandal'ın Gizli Sevgilisinin Irmak Ünal Olduğu İddia Edildi
Mustafa Sandal, geçtiğimiz ay 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Sandal'ın yeni sevgilisinin Irmak Ünal olduğu iddia edildi.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Sandal'ın yeni sevgilisinin Irmak Ünal olduğu iddia edildi.
KOMŞU OLMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yüzünün yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu konuşulmuştu. Ancak Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının 41 yaşındaki oyuncu Irmak Ünal olduğu iddia edildi. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Mustafa Sandal-Irmak Ünal birlikteliği bir ay önce başladı. Yeni sevgililerin, İstanbul Beykoz'da komşu olması dikkati çekti.
YORUMLAR (6)
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mustafada dabancayı çekti ))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle önemli haberleri bize ulaştığınız için çok teşekkür ederiz sizlerden aşkları çok önemli acaba kaç vatan evladımız şehit oldu ALLAH rahmet eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Eş yok çocukları da yolladı, bu yaşta bekarlığı doludizgin yaşıyor. Bıraksalar uzun zaman önce boşanacaktı demek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne tipsiz biri bu sandalCevap Yaz 1 11 Yayından KaldırDURRR: acaba senin tipin nasıl::))16 1 Yayından Kaldır