Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:38

Muş'ta yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş'ta yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Tandırda ekmek pişiren köy kadınlarından Remziye Umur, haberde Julien Martia'nın "Fransız Polisinin Göstericilere Gazlı Müdahalesi", yaşamda Yahya Sezgin'in "Nehirde Serinleme", Ali İhsan Öztürk'ün "Gün Batımında Çiftçiler", Fabio Teixeria'nın "Rio Sahillerindeki Astronotlar" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Köy sakinlerinden Yeter Umur ise haberde Özkan Bilgin'in "Van'daki Çığ Felaketi", yaşamda Muhammed Said'in "Ateşkesin Gölgesinde Uçurtma Etkinliği" ve sporda Okan Coşkun'un

"Futbol Özlemi" başlıklı karesini tercih etti.

Kadınlardan Fatma Umur da haberde "Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", yaşamda, Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", sporda Hüseyin Yıldız'ın

"Buz Tutan Gölde Futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yeter Umur ise oylamayı yaparken etkilendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Van'daki çığ felaketinin fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu çekimi yapan arkadaşa teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Umur da köydeki kadınlarla yılın fotoğrafı oylamasına katıldıklarını anlatarak, "Bir araya geldiğimiz köylü kadınlarla beraber 3 fotoğraf beğendik. Hepsi çok güzeldi. Çok duygusal fotoğraflar da vardı. Biz kadınlar fotoğraf yarışmasına jürilik yaptık ve 3 fotoğrafa oy verdik." ifadesini kullandı.

Muşlu kadınlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Muşlu kadınlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Muşlu kadınlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Muşlu kadınlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

İlgili Haberler

Sağlıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Polisler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Samatta Necip Uysal Samet Aybaba Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:38:16. #1.14#
title