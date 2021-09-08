Müsilaj araştırma komisyonu İzmit Körfezi'nde incelemelerde bulundu

Marmara Denizi'nde çıkan müsilaj sorununun araştırılması için beraberindeki heyet ile Kocaeli'nde bir dizi incelemelerde bulunarak alınan önlemleri inceleyen TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Kocaeli buna erken başlamış ve ciddi bir başarının olduğunu görüyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde çıkan müsilaj sorununun araştırılması için beraberindeki heyet ile Kocaeli'nde bir dizi incelemelerde bulunarak alınan önlemleri inceleyen TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Kocaeli buna erken başlamış ve ciddi bir başarının olduğunu görüyoruz" dedi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerde ortaya çıkan müsilaj sorununun çözümü için kurulan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Kocaeli'ye geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in başkanlığındaki 17 kişilik komisyona, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da eşlik etti. Başiskele Kullar'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan heyet daha sonra, İSU Scada sistemini inceledi. Heyet daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağıyla İzmit Körfezi'nde inceleme uçuşu gerçekleştirdi. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan heyete İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Başkan Büyükakın'dan bilgi aldı. Müsilajın ve kirliliğin sebeplerini sıralayan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, Kocaeli'deki çalışmaların başarılı olduğunu ifade ederek, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"CİDDİ BİR BAŞARININ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kocaeli'nin atık su biyolojik arıtma konusunda çok başarılı olduğunun altını çizen Komisyon Başkanı Mustafa Demir, Marmara Denizi için çalışmaların durmadan devam edeceğini belirterek, "Şuan müsilajı yerinde, denizin altında görmeye geldik ama şuan görünmüyor. Kocaeli bizim için son derece önemli çünkü burası bir Körfez ve Marmara Denizi'nin yapısı gereği hidro dinamiğinde sıkıntı var yani diğer denizler gibi değil. Suyun kalıcılığı daha fazla. Kendi kendini yenilemesi açısından uzun zaman ihtiyacı var. Böylesi bölgelerde atık suyun ileri biyolojik arıtmadan sonra denize verilmesi gerekiyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kocaeli buna erken başlamış ve ciddi bir başarının olduğunu görüyoruz. Bunlar yeter mi Marmara'mız için hiçbir şey yetmez, bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan sonra Yalova'ya geçeceğiz, ondan sonra da Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gideceğiz" dedi.

"MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ İLE ORTAYA ÇIKAN KİRLİLİĞİN 3 TANE NEDENİ VAR"

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın sebebinin özellikle insan kaynaklı kirleticiler olduğunu ifade eden Demir, "Marmara'da müsilajın görünmesi bir sonuç, bunun nedenleri var. Biz komisyon olarak bunun nedenleri üzerine çalışıyoruz. Konu ile ilgili bunun bilim insanlarını davet ettik. Şimdi de alan çalışması yapıyoruz. Marmara Denizi'nde müsilaj ile ortaya çıkan kirliliğin 3 tane nedeni var. Bir tanesi küresel ısınma, küresel ısınma sebebiyle Marmara Denizi'nin ısınması, ikincisi Marmara'nın jeolojik yapısı yapısı gereği hidro dinamiğinin sıkıntı olması, yani suyun değişmiyor olmasıdır. En sonuncusu ve bizim için önemli olanı insan kaynaklı kirleticilerin olmasıdır. Diğer önemli sorun da gemilerdeki depoların yıkanıp, içerisindeki atık suların denize bırakılması. Bu kirleticilere baktığımızda da en önemlisi evsel atıklar, endüstriyel atıklar, kötü tarım neticesinde alıcı ortam ile Marmara'ya ulaşmasıdır. Kocaeli'nin atık su ve içme suyunun kontrolü, hem içme su kalitesinin sürekli kontrol edildiği bir sistemleri var hem de atık suyun arıtma tesislerine gelişi ve çıkışı ile ilgili ciddi bir çalışma var. Marmara için uzun bir çalışma olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

(Harun Yıldız - Fehime Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı