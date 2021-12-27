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MÜSİAD İl Genel Meclis Başkanı Sözen ile bir araya geldi

MÜSİAD İl Genel Meclis Başkanı Sözen ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ünal, ziyarette yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Sözen'e çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünal, misafirperverliğinden dolayı Sözen'e teşekkür etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, "MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Bey'e ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Karabük'ümüze güzel hizmetler etmek için çalışacağız" dedi.

Ziyarette MÜSİAD Başkan Yardımcıları Remzi Özçelik, Şenol Kuru, Suat Aksu, Aydın Saray, Fatih Erdem ve Orhan Esen'de yer aldı. - KARABÜK

MÜSİAD İl Genel Meclis Başkanı Sözen ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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