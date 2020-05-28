MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım

Hayırsever iş adamları rahmet ve merhamet ayı Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu.

MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım
28.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:41

Hayırsever iş adamları rahmet ve merhamet ayı Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu. MÜSİAD Erzurum Şubesi 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye maddi ve nakdi yardımda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı zor günler geçiren 2 binin üzerinde aileye, Ramazan nedeniyle yardımda bulunduklarını bildirdi.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, yaptığı açıklamada; Türkiye genelinde üretimin aksamaması adına gayret gösterdiklerini ve düzenledikleri kampanyalarla herkese destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte hareket ettiklerini belirten Fuat Demir, Erzurum'da 2 binin üzerinde aileye yardım yaptıklarını bildirdi. Demir, "Rahmet ve bereket iklimini yaşadığımız Ramazan ayında gerek ekonomi durumu iyi olmayan aileler ve gerekse Covid-19 dan olumsuz etkilenerek işinden olan ve zor günler geçiren, her hangi bir geliri olmayan ailelerin yanında olduk. Bayram belki birbirimizden ayrı idik ama gönüllerimiz birdi, gönüllerimizde ki özlemi ise dualarda buluştuk"dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizi de etkilediğini dikkat çeken Başkan Fuat Demir, "Devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde, büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor. Ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan iş adamları olarak bizler, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Korona virüs, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Bu süreçte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın dertlerine ortak olma ve dertlerini paylaşmak dinimizin ve insan olmamızın gereğidir" ifadelerini kullandı.

Zimem defteri uygulaması yurt genelinde devam ediyor

Öte yandan yaklaşık 4 yıldır Türkiye genelinde MÜSİAD olarak sürdürdükleri 'Zimem Defteri' uygulamasının da devam ettiğini hatırlatan Başkan Demir sözlerini şöyle tamamladı: "Aziz Milletimiz, Anadolu'nun pak sinesinden aldığı terbiye, bilgi ve birikimle her zaman zorda kalmışların yanında olmuş ve yardıma muhtaç insanların hiçbir çıkar gözetmeksizin yardımlarına koşmuştur. Türk Milleti, Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Komşusu açken tok yatan, bizden değildir." Hadis-i Şerif'ini her zaman kendisine şiar edinmiş ve bu inanç doğrultusunda hayatını sürdürmüştür.

Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (veresiye) Defteri uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana, büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor. Bu güzel uygulamanın yaşatılmasında öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya isyan etti: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya isyan etti: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:41:15. #1.15#
title