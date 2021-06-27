MÜSDER Kurban Bayramı'nda Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
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MÜSDER Kurban Bayramı'nda Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

MÜSDER Kurban Bayramı'nda Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kacır ile Genç İyilik Derneği gönüllülerinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kacır ile Genç İyilik Derneği gönüllülerinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Epcim, makamında görüştüğü Kacır ile yardım gönüllüleri Müşerref Dumanoğlu ve Semra Kobal'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret dolayısıyla Kacır, Dumanoğlu ve Kobal'a teşekkür eden Vali Epcim, çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet üyeleri ise Vali Epcim'e destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kuruluşu bin dokuz yüzlü yılların başlarına uzanan Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, dönemin Bayburt Kaymakamı Tunalı Hilmi Bey tarafından kuruldu. Cemiyetin amacı Birinci Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği yıkımdan etkilenen halka ve geçimini sağlamak maksadıyla dilenmeye teşebbüs edenlere yardım eli uzatmaktı. Kaymakam Tunalı Hilmi Bey öncülüğünde dönemin ileri gelenlerinin büyük desteğiyle kurulan cemiyet; "Müslüman dilenmez. Müslüman dilendirmez !" anlayışıyla uzun yıllar önemli çalışmalar yürüttü. Yüz yıl sonra dernek yapısı altında yeniden çalışmalara başlayan MÜSDER bugün Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Derneğin yürüttüğü çalışmalar arasında yoksunluk ve yoksullukla mücadele eden İslam coğrafyaları önemli yer tutuyor. Bu kapsamda MÜSDER 2021 yılı Kurban Bayramı'nda 17 ülkede kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Organizasyona katkıda bulunmak isteyenler 880 lira olarak belirlenen hisse tutarını derneğe ulaştırarak vekalet verebilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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