18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup intihara sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı. Genç kızı intihara kadar götüren süreçte yaşananlar dehşete düşürdü. Genç kızın ifade verdiği gün yapılan Adli Tıp muayenesinde kızlık zarının bozulduğunun tespit edildi.

19.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:49

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ardından Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu. Adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızı intihara kadar götüren süreçte yaşananlar dehşete düşürdü. Er'in ifade verdiği gün yapılan Adli Tıp muayenesinde kızlık zarının bozulduğunun tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

17 Temmuz'da Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı. İpek Er'in hayatını kaybetmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansın dün ve bugün sosyal medyada en çok paylaşılan etiket olmuştu.

KAMU DAVASI AÇILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da Orhan'ın tutuklanmasının talep edildiğini ve mahkeme kararının beklendiğini duyurmuştu. Başsavcılık ayrıca olayla ilgili olarak kamu davası açıldığını ve iddianame hazırlandığını açıkladı.

CİNSEL SALDIRIYI MEKTUPLA ANLATMIŞTI

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra geçen ay Batman'da intihar girişiminde bulunmuştu. Bir ay yoğun bakımda kalan Er, dün tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

GENÇ KIZ GÜNLERCE ALIKONULMUŞ

BBC Türkçe'ye konuşan Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan Er ailesinin avukatı Gulan Gök, İpek Er'in Siirt'te 2 gece 3 gün alıkonulduğunu söyledi. Gulan Gök, Er'in, Batman'daki evine döndüğünde ailesine cinsel saldırıya uğradığını anlattığını belirtti.

BABA VE GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

İpek Er ve babası, 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş. Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatılmış. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti. İpek Er ise bir mektup bırakarak ailesinin evinde intihar girişiminde bulundu.

HER ŞEYİ MEKTUBA YAZDI

Er, mektubunda, Musa Orhan'la arasında geçenleri şöyle anlattı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."

DOSYADA GİZLİLİK KARARI YOK

Avukat Gulan Gök de bu ifadeleri doğruladı. Avukat Gök, basında çıkan haberlerin aksine dosyada gizlilik kararı olmadığını söylüyor:

"Dosyada şu an gizlilik yok. Dava, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülecek. Şu an için tensip zaptı hazırlanmadı ancak davanın kısa bir süre içerisinde görülmeye başlanmasını bekliyorum."

Gök, Er'in ifade verdiği gün yapılan Adli Tıp muayenesinde kızlık zarının bozulduğunun tespit edildiğini ancak sperm örneği olmadığı için karşılaştırma yapılmadığını da söyledi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Er'in cenazesi sabaha karşı Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"TOPLUMSAL SAHİPLENME OLMASIN DİYE ÇABA GÖSTERİLDİ"

Cenazeye katılmak için Batman'a giden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel BBC Türkçe'ye yaşananları şöyle anlattı:

"(İpek Er) Dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi öncesi Kovid-19 testi yapılmak istendi. Test sonucu negatif çıktığı halde sisteme düşmesi beklendi. Otopsi de uzun sürdü. Bu aslında kitlenin dağılması için yapıldı çünkü aileye destek olmak için halk toplanmıştı. Ben de doktor olarak söyleyebilirim ki bu kadar uzun sürmez. Saat 03:00'te cenaze verildi. Ancak bizim mezarlığa girişimize izin verilmedi. Önce 'Aile istemiyor' dendi. Aileyi aradığımızda 'Sizi bekliyoruz' dediler. Bunu yetkililere ilettiğimizde, bu sefer pandemiyi gerekçe gösterdiler. Ama aslında toplumsal sahiplenme olmasın diye çaba gösterildi."

18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı

İlgili Haberler

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Haber Yorumları (16)
SOSYAL MEDYA: Hımm sosyal medya olmasaydı bu kişi özgür gezecekti yani... bu ne biçim hukuk.... hele şu kurt işareti yapmaları neredeyse tüm tecavüzcülerin ortak noktası olmuş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HOCA: Kızın şeyi daha önce bozulmuştur. Büyük ihtimalle oynarken bozdu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DEMOKRAT: hayret nasil olduda ceza verdiler bir tuhaflik var bu iste
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü 3. Sayfa
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Güncel
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı Ekonomi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hümeyra Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Metin Oktay Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Eylül Samsun Şiddet
Şu an buradasınız: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 20:32:23. #1.14#
title