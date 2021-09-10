Muş tütün üretiminde söz sahibi olmak istiyor
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Muş tütün üretiminde söz sahibi olmak istiyor

Muş tütün üretiminde söz sahibi olmak istiyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesince bu yıl deneme ekimi yapılan "virginia" tütünü bölge tarımına katma değer sağlayacak.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesince bu yıl deneme ekimi yapılan "virginia" tütünü bölge tarımına katma değer sağlayacak.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, AA muhabirine, katma değeri yüksek ürünleri çiftçiyle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Karadağ, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki şark tipi veya yarı şark tipi dediğimiz tütünlerimizin payı yüzde 5, 10 civarında. Ülkemizde üretmiş olduğumuz şark tipi tütünün yüzde 95'i ihraç ediliyor. Virjinia tütünü bugün yerli ve yabancı sigara fabrikalarının, firmalarının özellikle Türkiye'de bakıldığı zaman Adıyaman, Batman, Siirt ve Diyarbakır'da üretimlerini görmekteyiz. Biz üniversite olarak çiftçilerimizi virjinia tütünleriyle buluşturmak istiyoruz."

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yenikalaycı ise, virjinia tütününde verim, adaptasyon ve kalite çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yenikalaycı, "Bu sene denememizde özellikle nikotin, şeker içeriği, protein içeriği gibi kalite durumlarını araştırmak üzere bu çalışmayı yapmaktayız. Ayni zamanda virjinia tütününün Muş için ekin nöbetine girebilecek bir ürün olmasına yönelik çalışmaktayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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