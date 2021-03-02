Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
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Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

02.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

MUŞ'ta, ülke genelinde olduğu gibi öğrenciler velileriyle birlikte okullarının yolunu tuttu.

MUŞ'ta, ülke genelinde olduğu gibi öğrenciler velileriyle birlikte okullarının yolunu tuttu. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim görmenin heyecanı içerisindeki ögrenciler, sınıflarına koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşmeye yönelik açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaparak, bugün itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı açıkladı. Düşük risk ile mavi kategoride olan Muş'ta da öğrenciler, bugün velileriyle beraber okulların yolunu tuttu. Fatih İlkokulu'na gelen öğrenciler, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim görmenin heyecanıyla sınıflarına koştu.Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Eşref Yekdeş, "Bugün okullar kapanmamak üzere açıldı. Öğrenciler büyük bir sevinçle okullara geldi. Veliler ve öğrenciler özlemle bugünü bekliyorlardı. Çocuklar içeride baya bir sıkılmıştı, bir türlü dışarı çıkamıyorlardı. Allah'ın izniyle hastalıkta azalmış durumda, azalan hastalıkta inşallah tamamıyla bitecek. Çocuklarımız güle, oynaya eskisi gibi tam gün bir şekilde okullarına devam edecek. Bugün bir başlangıç oldu. Bir iki haftalık bir süreç bu şekilde devam edebilir. Sonra Allah'ın izniyle daha güzel olacak. Daha güzel günler ülkemizi, milletimizi, vatanımızı bekleyecek. Bu sıkıntıların bitmesi için elimizden geleni de yapmamız lazım. Sosyal mesfe, maske, hijyen ve temizlik gibi kurallara uyalım, olan bu azıcık hastalığı da bitirelim" diye konuştu.


Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
Mavi kategorideki Muş'ta, öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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