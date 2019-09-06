Muş Milli Eğitim Müdürü Engin'den yeni eğitim öğretim mesajı

06.09.2019 20:47

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Muş Milli Eğitim Müdürü Engin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına 711 kurumum, 5 bin122 derslikte 115 bin 631 öğrenci ile 9 Eylülde eğitime başlayacaklarını ifade ederek, "6 bin 86 öğretmen ve idareci arkadaşlarımızla yeni ümitlerle başladığımız yeni eğitim öğretim yılının; sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve saygıdeğer siz değerli öğretmen ve yöneticilerimiz ile ülkemize, ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Öğrencilere seslenen Müdür Engin, "Sevgili öğrenciler; güçlü, gelişmiş ve dünyada söz sahibi bir Türkiye'nin bu hedefine eğitim sayesinde ulaşılacağının farkındayız. Sizler, köklü bir medeniyetin torunları olarak, yarınları inşa etmede gerekli potansiyele sahipsiniz. Bu potansiyeli değerlendirmek ve hayallerinizi gerçekleştirebilmek için yeni eğitim öğretim yılının iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. "Bilgi kuvvettir, Bilgili olan güçlü olur" sözünde olduğu gibi, bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğunu bilmenizi, bilgiyi üretmenizi, araştırmanızı, sorgulamanızı teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanızı, girişimci ve yenilikçi bir nesil olmanızı istiyoruz. İnanıyoruz ki sizler, bahsettiğim özellikleri kazanacak ve önünüzdeki fırsatları değerlendirerek çağın gerektirdiği becerileri kazanmak için çabalayacaksınız. En büyük arzumuz; sizlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, değerlerini özümsemiş, demokrasiyi içselleştirmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, başkalarının haklarına saygı gösteren, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve sorumluluk sahibi olma erdemlerini kazanmış bireyler olarak topluma katılmanızdır. Şunu iyi biliniz ki, sizler; büyük bir ülkenin, medeniyetlere beşiklik etmiş topraklarında yaşayan evlatlarısınız. Özgüveninizle, gücünüzü atalarınızdan alarak, aydınlık geleceği sizler inşa edeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Ancak biliyoruz ki, eğitimin sonuçları uzun sürede alınmaktadır. Bugünkü çalışmalarınızın meyvelerini on yıllar sonra alacağınızı unutmadan, bugünkü çalışmalarınızla geleceği inşa ettiğinizin bilinciyle çalışmak durumundayız. Bunları başarabilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var: "çalışkan olmak" dedi.



Meslektaşlarına seslenen Müdür Engin, "Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım; En büyük yardımcımızın sizler olduğunu bilmenizi isterim. Her başarıda, sizin alın teriniz ve emeğiniz var bunu da bilmekteyim. Görevlerinizi yerine getirirken yaptığınız fedakarlıklar ve özverili çalışmalar asla unutulmayacaktır. Bu toplum ve insanlık size çok şey borçludur. Sizler, kafanızdaki bilgileri sermaye, gönlünüzdeki sevgiyi servet, vicdanınızın sesini müfettiş bildiğiniz sürece şevkiniz hiç eksilmeyecek, gücünüz hiç bitmeyecek ve emekleriniz boşa gitmeyecektir. Ödülleriniz ve tesellileriniz ise, bu memlekete ve insanlığa kazandırdığınız şerefli, dürüst, vatansever ve idealist öğrencilerinizin başarıları ve yaşadığınız iç huzuru olacaktır. Sizlere şimdiden teşekkür ediyor ve bundan sonra da, bu ülkenin değerleriyle donanmış, sorumluluk sahibi ve başarısı yüksek öğrenciler yetiştirebilmek için sizlerin desteğini bekliyorum" dedi.



Son olarak velilere seslenen Müdür Engin, "Değerli velilerimiz; İçiniz rahat olsun, gönlünüzü ferah tutun. Çünkü çocuklarınız artık bizlere emanet. Onları; değerleriyle değerlenen, özgüvenleri gelişmiş, aklını kullanan, soran ve sorgulayan, düşündüğünü rahatça ifade edebilen, milli ve manevi değerleri özümsemiş, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Eğitim de başarı; Okul, aile ve çevre üçgeninde şekillendiği için, sizlerden kendinizin ve ülkemizin geleceğinin garantisi gençlerimizin eğitim öğretim yuvalarındaki yolculuklarında desteklerinizi bekliyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler; sizlere inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - MUŞ

Kaynak: İHA