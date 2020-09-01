Murda ft Ezhel Anadolu Flex sözleri | Anadolu Flex şarkı sözleri | Made in Turkey albümü
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Murda ft Ezhel Anadolu Flex sözleri | Anadolu Flex şarkı sözleri | Made in Turkey albümü

Murda Ezhel işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkılarını geçtiğimiz günlerde yayınlayan ikilinin Anadolu Flex şarkı sözleri haberimizde.

Murda ft Ezhel Anadolu Flex sözleri | Anadolu Flex şarkı sözleri | Made in Turkey albümü
01.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:41

MURDA EZHEL ANADOLU FLEX ŞARKI SÖZLERİ

Intro

Artz, what's poppin' my G?

B-B-Bugy

Nakarat - Ezhel

Üstüm başım hâlâ leş (Leş)

Harbi Anadolu Flex (Flex)

Takside çalar Neşet (Baba)

Üstüne yazarım rap

Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla

Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla

Ezhel

Üstüm başım hâlâ leş (Leş)

Harbi Anadolu Flex

Takside çalar Neşet (Baba)

Üstüne yazarım rap, ah

Yahtın beni Leyla

Düştüm sana be bebek

Oldum sena yeni hayran

Selfie yapa'h, bizi çek

Verse - Ezhel

Bana ne la sen kal ayıh, ey

Derim: ''Gardaş biz içek'', ah

Kayıp gider zaman gayıh, ey

Derim: ''Gardaş bizi çek.''

Esmer yârin gözün, gaşın gara

Berlin 36, başım gara

Gidilir mi senden gayrı ama?

Bi' sürelik elveda Angara

Sallan, boynuna bahayım

Elmas küpelerin drip, drip

Oynaya'h seninle misket

Keskin mızrah gibi kirpik

Yaktın beni Leyla (Leyla)

Kapladı bütün yüreğimi, ah

Bana bakar bi' çift yıldız

Yârın teni gece gibi siyah

Le-Le-Leyla

Maltepe, Şentepe, her tepe bize mertebe

Engebeleri aşabilir her bebe

Nere' gitsem yine velvele

Tava tencere iner aşağı cam çerçeve

Hiç çekinme Leyla, hadi vur hançeri

Pençelerin göğsüme kır panteri

Elinden zehir içerim, durmam geri

Bin kere yaşasam yine bulsam seni

Oldun yine Leyla, oldum sana Mecnun

Yaktın beni Leyla, ruhum sana mecbur

Nakarat - Ezhel

Üstüm başım hâlâ leş

Harbi Anadolu Flex

Takside çalar Neşet (Baba)

Üstüne yazarım rap (Leyla)

Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla

Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla

Verse - Murda

Ah, yeah, Leyla (Leyla)

Kraliçem, o benim Reina'm (Reina)

Siyah takım, Vincent Vega (Wow)

Sigaram bi' Vuvuzela

İndim sahaya like Neymar (Foosh)

Yolum uzun bro, epey var

Kahraman, sırtımda cape var (Yeah, yeah)

Sokaktayız sanki seyyar

Yazıcıyım sanki J.R. (Writer)

Ey, my *** stay hard like a baston (Ah)

Sercan ve ben, iki şampiyon (Ey)

Yeni nesil Karaca ya da Manço (Uh)

Ganja make ya *** wanna Tango (Dup-dup)

Sokak soğuk, buralar Fargo (Yeah)

Free Man, benim modum hep Django (Ah)

Big trees, smoking a hydro

Imma psycho, girl benle kaybol, yeah

Üstüm başım hâlâ leş (Leş)

Harbi Anadolu Flex (Flex)

Aldırmadı bi' nefes (Nah)

Goofy, yalanları kes (Kes)

Pardonların için geç, yeni bi' süreç, tarafını seç, yeah

Gang'in komik brody sketch, yeah

Ezer egonu bu stack, yeah

*** ve *** , yeah

Kavun, peynir ve çerez, yeah

Bebelere bak la, heh, sanki burası bi' kreş, yeah

Outro - Murda

Men like Artz, Bugy

Ey, yo, it's Made In Turkey

Ezhel, Murda

Gang way, slatt

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