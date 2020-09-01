Murda ft Ezhel Anadolu Flex sözleri | Anadolu Flex şarkı sözleri | Made in Turkey albümü
Murda Ezhel işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkılarını geçtiğimiz günlerde yayınlayan ikilinin Anadolu Flex şarkı sözleri haberimizde.
MURDA EZHEL ANADOLU FLEX ŞARKI SÖZLERİ
Intro
Artz, what's poppin' my G?
B-B-Bugy
Nakarat - Ezhel
Üstüm başım hâlâ leş (Leş)
Harbi Anadolu Flex (Flex)
Takside çalar Neşet (Baba)
Üstüne yazarım rap
Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla
Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla
Ezhel
Üstüm başım hâlâ leş (Leş)
Harbi Anadolu Flex
Takside çalar Neşet (Baba)
Üstüne yazarım rap, ah
Yahtın beni Leyla
Düştüm sana be bebek
Oldum sena yeni hayran
Selfie yapa'h, bizi çek
Verse - Ezhel
Bana ne la sen kal ayıh, ey
Derim: ''Gardaş biz içek'', ah
Kayıp gider zaman gayıh, ey
Derim: ''Gardaş bizi çek.''
Esmer yârin gözün, gaşın gara
Berlin 36, başım gara
Gidilir mi senden gayrı ama?
Bi' sürelik elveda Angara
Sallan, boynuna bahayım
Elmas küpelerin drip, drip
Oynaya'h seninle misket
Keskin mızrah gibi kirpik
Yaktın beni Leyla (Leyla)
Kapladı bütün yüreğimi, ah
Bana bakar bi' çift yıldız
Yârın teni gece gibi siyah
Le-Le-Leyla
Maltepe, Şentepe, her tepe bize mertebe
Engebeleri aşabilir her bebe
Nere' gitsem yine velvele
Tava tencere iner aşağı cam çerçeve
Hiç çekinme Leyla, hadi vur hançeri
Pençelerin göğsüme kır panteri
Elinden zehir içerim, durmam geri
Bin kere yaşasam yine bulsam seni
Oldun yine Leyla, oldum sana Mecnun
Yaktın beni Leyla, ruhum sana mecbur
Nakarat - Ezhel
Üstüm başım hâlâ leş
Harbi Anadolu Flex
Takside çalar Neşet (Baba)
Üstüne yazarım rap (Leyla)
Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla
Yahtın beni Leyla, yahtın beni Leyla
Verse - Murda
Ah, yeah, Leyla (Leyla)
Kraliçem, o benim Reina'm (Reina)
Siyah takım, Vincent Vega (Wow)
Sigaram bi' Vuvuzela
İndim sahaya like Neymar (Foosh)
Yolum uzun bro, epey var
Kahraman, sırtımda cape var (Yeah, yeah)
Sokaktayız sanki seyyar
Yazıcıyım sanki J.R. (Writer)
Ey, my *** stay hard like a baston (Ah)
Sercan ve ben, iki şampiyon (Ey)
Yeni nesil Karaca ya da Manço (Uh)
Ganja make ya *** wanna Tango (Dup-dup)
Sokak soğuk, buralar Fargo (Yeah)
Free Man, benim modum hep Django (Ah)
Big trees, smoking a hydro
Imma psycho, girl benle kaybol, yeah
Üstüm başım hâlâ leş (Leş)
Harbi Anadolu Flex (Flex)
Aldırmadı bi' nefes (Nah)
Goofy, yalanları kes (Kes)
Pardonların için geç, yeni bi' süreç, tarafını seç, yeah
Gang'in komik brody sketch, yeah
Ezer egonu bu stack, yeah
*** ve *** , yeah
Kavun, peynir ve çerez, yeah
Bebelere bak la, heh, sanki burası bi' kreş, yeah
Outro - Murda
Men like Artz, Bugy
Ey, yo, it's Made In Turkey
Ezhel, Murda
Gang way, slatt