Muratpaşa ve Antalyaspor arasında işbirliği protokolü

28.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:16

Muratpaşa Belediyesi'nin sahip olduğu tüm spor sahaları, spor solanlarını Antalyaspor'a açan işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.



Törene, Belediye Başkanı Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve dernek yönetim kurulu üyeleri Nurettin Ünal, Emin Hesapçıoğlu, Berkay Bahar ve Hakan İrban, Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu ile Mali Müşavir Mehmet Çelik hazır bulundu.



Uysal, törende yaptığı konuşmada Antalyaspor'un Antalya'nın spor alanındaki en büyük markası olduğunu söyledi. Futbol ve kulüp markalarının kentin ürünlerine, imalatlarına ve kabullerine yansıdığı düşünüldüğünde Antalyaspor'un kent için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşılacağının altını çizen Uysal, "Bu çerçevede Antalyaspor'un, kurum kuruluş ve şahıslarca desteklenmesi önemlidir. Kentin dayanışma içinde olması, bu dayanışmayı sürdürülebilir bir zeminde sürekli kılması çok değerli ve önemlidir" diye konuştu.



"İşbirliğini canlı tutuyoruz"



Antalyaspor ve Muratpaşa Belediyesi arasındaki söz konusu işbirliğinin yaklaşık 4 yıl önce başladığını belirten Uysal, "Antalyaspor'umuzla işbirliği protokolünü canlı tutuyoruz. Tesislerimizle ve diğer olanaklarımızla, elimizden geldiğince, Antalyaspor'u desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Bu protokolle hedeflenen gençlerin spora katılımının arttırılmasının bir kent kültürü ögesi haline getirebileceğini belirten Başkan Uysal, "Top yekun şehrin, sportif, sosyal, kültürel inovasyonuna zemin hazırlayacak, güçlendirecek ve bunun üzerinde kendisi de güçlenebilecek bir tabloya oturtabiliriz. Bu konuda biraz yolumuz olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ise Antalyaspor'un yol alabilmesi için birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirterek, "Bütün kuruluşlarla, belediyelerle iş adamlarımızla birlikte beraberlik içinde olabilmemiz lazım. Bugüne kadar olduğu gibi bugünde Muratpaşa Belediye Başkanımız yardımlarını esirgemedi. Amacımız gençlerimizin daha başarılı olması, her türlü sporu yapması" diye konuştu.



Konuşmalarını ardından protokol metnine imzalarken atılırken günün anısına Öztürk, Başkan Uysal'a Antalyaspor kazağı hediye etti. Uysal da günün anısına Öztürk'e plaket sundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA