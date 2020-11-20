Murat Topoğlu kimdir? Akupunktur Uzmanı Murat Topoğlu hayatı ve biyografisi!

Diyet listeleri ile adından söz ettiren doktor Murat Topoğlu vatandaşalrın merak konusu oldu. Peki, Murat Topoğlu kimdir? İşte, Akupunktur Uzmanı Murat Topoğlu hayatı ve biyografisi!

Dr. Murat Topoğlu katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Topoğlu kimdir? Akupunktur Uzmanı Murat Topoğlu Murat Topoğlu hayatı ve biyografisi!

MURAT TOPOĞLU HAYATI

• 1960 yılında Avanos'da doğdu.

• 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini bitirerek yine aynı yıl ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre'de başladı.

• 1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo'daki Akupunktur akademisinde öğrenim gördü.

• Danimarka'nın Kopenhang şehrinde yapılan 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katıldı.

• 1988 yılında ise Akupunktur tedavisi üzerine master yapmak için Çin'e gitti.

• Pekin Şangay ve Hong-Kong'da bu konuda çalıştıktan sonra gözlem ve incelemelerine Filipin ve Amerika'da devam etti.

• 5-8 Aralık 1990 tarihinde WFAS ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Fransa Paris'te düzenlenen 2.Dünya kongresine davet edilip Obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bir bildiri sundu.

•25-28 Haziran 1992 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya kongresinde de "Migrenin Akupunkturla Tedavisi" konulu bir bildiri daha sundu.

• Dünyada son yıllarda hızla gelişen tıbbi ve estetik Mezoterapi ile selülit, lokal şişmanlığın ve yağların azaltılması üzerine Paris ve Barselona'da eğitim yaptı.

• 20-23 Kasım 1993'de Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen III.Dünya Akupunktur Kongresine katılarak bildiri sundu.

• 1994 Yılında Türkiye'de yapılan Uluslararası Akupunktur Sempozyumuna Genel Sekreterlik yaptı.

• 20 Eylül 1996 yılında da Amerika'nın New York şehrinde yapılan uluslararası Kongrede Obesite ve Akupunktur konusunda bir bildiri sundu.

• 1 Kasım 1996 yılında İtalya'nın Cervia kasabasında WHO tarafından yapılan ve Milano Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen akupunktur normlarının belirlenmesi, Assamblesine Türkiye adına gözlemci olarak katıldı.

• Ekim-Kasım 1997 tarihinde Çin'de yapılan Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu'nun kongresinde de hazır bulunmuştur.

• 1998 yılı Kasım ayında Brezilya'da yapılan Çin Tıbbı Kongresinde Brezilya'dan davet alan Dr.Murat TOPOĞLU obezite tedavisi konusunda konferans ve workshop yapmıştır.

• 12-16 Ağustos 1999 yılında Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılan kulak akupunktur kongresine katıldı. Burada yapılan Ulusal Kulak Akupunktur sınavını da başarı ile geçerek Amerika'da bu konuyla ilgili çalışma hakkını da kazanmış oldu.

• 2000 yılı mayıs ayında Fransa Lyon'da düzenlenen Kulak Akupunkturu Kongresine de katılmıştır.

• 04-06 Ekim 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen II.Ulusal Obezite Derneği toplantısında katıldı.

• 2003 yılı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açmış olduğu Akupunktur Kursunda eğitim vermiştir.

• Yeditepe Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde açılmış olan Akupunktur Kursunda da Tıp doktorlarına eğitim vermek için seçilmiştir.

• 2005 yılında Sağlık Bakanlığı Medikal Estetik Uygulama Sertifikasını da almıştır. (Belge No:945 Tarih 12.07.2005)

• 1991-2005 yılları arası Akupunktur Derneğinin Genel sekreterliğini yürütmüştür.

• Dr.Murat Topoğlu hali hazırda Şişli'de Akupunktur Tedavi Kliniği'nin sahibi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

• 2005-2012 yılları arasında da Fransa Paris'de yapılan medikal estetik kongrelerine de katılmıştır.

• 2014 yılından itibaren Türkiye Akupunktur Derneği başkanı seçilmiş hala başkanlığı devam etmektedir.

• Halen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ankara Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Medipol ve Yeditepe Tıp Fakültelerinde Akupunktur üzerine ders vermektedir.

• 2014 Houston Amerika WFAS kongresine katılmıştır.

• 2015 Toronto Kanada WFAS kongresine katılmıştır.

• 2016 Tokyo Japonya WFAS kongrelerine katılıp Obezite ve Lazer akupunktur konularında sunum yapmıştır.

• 2017 Aralık Pekin'de yapılan WFAS Dünya Kongresine katılmıştır. Bu kongrede 2019 WFAS Dünya kongresinin Türkiye'de yapılma kararını onaylatmıştır.

• 2019 Wfas Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Başkanlığını yapmıştır.

• Dr. Murat Topoğlu İngilizce Fransızca bilmektedir,