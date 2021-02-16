Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?
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Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

16.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:35
Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

Murat Karayılan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır. Peki, Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

Son günlerde gündeme gelen isimlerden olan Murat Karayılan kimdir? İşte detaylar...

MURAT KARAYILAN KİMDİR?

Murat Karayılan 5 Haziran 1954'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Yüksekokul'da makine bölümünü bitirdi. 1979'da PKK'ya katıldı. "Cemal" kod adını kullandı. Başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü, sonra Suriye'ye kaçtı. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın başına geçti. Örgütü Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'ndaki üsten yönetti. 14 Ekim 1999'da ABD Hazinesi, Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan ederek ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladı.

28 Ekim 2015'den beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır.

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