Murat Ertel'den 60 saniyede özgün performans
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Murat Ertel'den 60 saniyede özgün performans

Doğaçlamanın başrolde olduğu, hiçbir efekt ve düzenleme yapılmadan yalnızca 60 saniye içinde enstrümanla özgün müzik deneyimi sunan 'Red Bull 60 Second Solo' Türkiye'nin ünlü müzisyenlerini ağırladı.

Murat Ertel'den 60 saniyede özgün performans
12.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:14
Doğaçlamanın başrolde olduğu, hiçbir efekt ve düzenleme yapılmadan yalnızca 60 saniye içinde enstrümanla özgün müzik deneyimi sunan 'Red Bull 60 Second Solo' Türkiye'nin ünlü müzisyenlerini ağırladı. Bu kapsamda düzenlenen serinin son konuğu olan Murat Ertel, muhteşem bir performansa imza attı. Ertel, aynı zamanda verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini aktardı. 

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin sevilen müzisyenleri, yalnızca 60 saniye içinde herhangi bir düzenleme ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturuyor. ZeN ve BaBa ZuLa gruplarıyla tanınan usta müzisyen Murat Ertel, doğaçlamanın başrolde olduğu Red Bull 60 Second Solo ile performans sergilemenin yanı sıra, RedBull.com'a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı. 

ERTEL: MÜZİĞİN ÖZÜ BENCE DOĞAÇLAMA, GERİSİ MAKYAJ 

Müziğin sınır tanımadığı performans videoları serisinin son bölümünde elektro saz, gong ve theremin ile özgün bir çalışma gerçekleştiren sanatçı, Redbull.com'a verdiği röportajda, "Doğaçlama bence müziğin özü, gerisi makyaj, ticari ve çirkin kaygılar içinde belirli formül arayışları. O ilk yaratım anının büyüsünde kayboluyorum. Bir dakikalık solo fikrine bayıldım, pırıl pırıl bir fikir, çalması da çok keyifliydi" dedi.

Müzik dünyasında, Avrupa başta olmak üzere birçok yer açısından Anadolu Rock'ın ön plana çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ertel, "Batı dediğimiz coğrafyada oraların kültürel ve sanatsal mirası üzerine yepyeni bir şeyler yapmak artık çok zor. Sanatta ise yenilik taze kan demek. Özgün olan, süslü ve güçlüden daha değerli. Türkiye coğrafyası da neredeyse uygarlığın başlangıcına dek uzanıyor ve hem bereketli hem de keşfedilmemiş. Bir nevi hazine diyebiliriz" ifadesine yer verdi.

Yerli müzik arenasındaki yansıması üzerine ise Ertel, "Anadolu Rock Türkiye'de ikinci baharını yaşıyordu. Ancak pandemi ile tüm akımlar gibi savruldu. Gönüllere kurduğu tahtın kalıcı olduğunu biliyorum. Yerli müzik sahnesinden çok, dünya sahne ve müzik akımları arasında yeri parlıyor da parlıyor. Zaten böylesi olmalıydı, geç bile kaldı" şeklinde konuştu. 

Murat Ertel'in müziğe ve müzisyenlere ilişkin ilham veren sohbetinin yer aldığı röportanın tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/murat-ertel-60secondsolo adresinden ulaşmak mümkün. Daha birçok ünlü müzisyeni ağırlamaya hazırlanan Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videolar, Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabından takip edilebilecek.  


- İstanbul

Kaynak: DHA

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