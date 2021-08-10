Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
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Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın uzun süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile yaşadığı aşk belgelendi. Aşk iddialarını yalanlayan ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı

Çiftten ilişkileri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
Sitare Akbaş
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı - Haberler Magazin
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