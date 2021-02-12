Filibe'de 2014'te Muradiye Camisi'ne yönelik ırkçı saldırı "Hoşgörü Kahvesi" ile anıldı

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Bulgaristan'ın Filibe kentindeki tarihi Muradiye Camisi'ne 2014'te düzenlenen ırkçı ve aşırı milliyetçi saldırı bu yıl 7'incisi düzenlenen "Hoşgörü Kahvesi" programıyla anıldı.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü himayesinde, Osmanlı dönemi eserlerinden Muradiye Camisi'nde, düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki çeşitli etnik grupların temsilcileri, siyasetçiler ve ruhani liderler bir araya geldi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki Filibe tolerans şehrinde bundan sonra da bu tolerans kahvesi geleneği devam edecek, Filibe'deki bütün insanlar beraber yaşayacak, bir birlerini sevecek, birbirlerine yardım edecek." dedi.

Caminin 2014'te saldırıya uğradığını anımsatan Hacı, "Her sene aynı tarihte Muradiye'de toplanıyor tolerans kahvesi içiyoruz. Müslüman, gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, insan ne olursa olsun, herkese kucak açtık, beraber oturduk, her zaman olduğu gibi tolerans göstermeye çalışıyoruz. Onlar da bize karşı toleranslı davranıyor. Ben de bugün de bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, "Aslında, acı veren trajik bir olayı, Filibe'nin özelliğine yakışır bir şekilde, dinlerin ve kültürlerin de bir arada barış içerisinde büyük bir keyifle yaşayabileceklerini gösteren simgesel bir geleneğe dönüştürmüş olduğumuzu anlıyorum." ifadesini kullandı.

Filibe Vali Yardımcısı Evelina Andreeva, "Daha iyi bir dünyada yaşayabilmemiz için nesillere hoşgörü ve sevgi uğuruna miras bırakacağımız örneğimizle güzel bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç de halk ozanı Yunus Emre'nin, "Yaradılanı hoş gör Yaradandan ötürü" şeklindeki deyişine işaret ederek, "Bu anlayış içerisinde Bulgaristan'da, Filibe'de bu şekilde kucaklandığımızda bu sözlerin doğruluğuna şahitiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgar ve Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva, "Bu kültür abidesinde, bu tarihi binada bir kez daha böyle bir etkinliğin düzenleniyor olmasından büyük gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Organizasyonu düzenleyen Muradiye Camisi Encümeni Ahmet Pehlivan da Hoşgörü Kahvesi geleneğine ilginin her geçen yıl arttığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda konuk ağırlayabildiklerini belirtti.

2014 yılındaki ırkçı saldırı

Filibe kentinin merkezinde bulunan ve Cuma Camisi olarak da bilinen Muradiye Camisi 2014'te ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların saldırısına uğramıştı.

Maskeli saldırganlar, gece saatlerinde caminin camlarını taşlayıp giriş bölümündeki çay ocağı ve üst katındaki bölge müftülüğünü ateşe vermeye çalışmıştı. Molotofkokteyli atan saldırganların çıkardığı yangın, polis ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Filibe Encümenliği ve Bölge Müftülüğünün girişimleri ile her yıl şubat ayında Hoşgörü Kahvesi geleneği başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov