Munzur Çayı'nda kayıp kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in (45) 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in (45) 8'inci günde cansız bedeni bulundu. Aydemir'in cenazesine araçlarının 750 metre ilerisinde Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde ulaşılırken, diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli 'ye geldi. İki kardeş, geçen hafta pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu ancak kardeşlere ulaşamadı. Kayıp kardeşleri bulmak için jandarma, AFAD, emniyet ve jandarma su altı ekipleri ile yerel dağcı ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı.SUYUN 1,5 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU8'inci gününe giren arama çalışmalarında jandarmaya ait kadavra köpeğinin, kardeşlerin otomobillerini park ettikleri yere 750 metre uzaklıktaki Munzur Çayı kıyısında verdiği tepki üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in suyun 1,5 metre derinliğinde iki kaya arasına sıkışmış şekilde cansız bedeni bulundu. Aydemir'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumu haber alan ve bölgede bulunan Aydemir'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları 300 kişilik ekiple Munzur Çayı'na yönlendirildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAKonu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13 Eylül'den bu yana haber alınamayan 2 vatandaşımızın, 7 gündür havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, emniyet, jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden arama çalışmaları neticesinde, bugün kayıp olan 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine, kendilerine ait araçlarının bulunduğu bölgenin 750 metre ilerisinde, suyun yaklaşık 1,5 metre altında ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kayıp olan diğer vatandaşımızın bulunması için arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. Kaynak: DHA