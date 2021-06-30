Münir Karaloğlu kimdir? Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli?

Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptıran iş adamı Mehmet Cansız haberiyle gündeme geldi. Mehmet Cansız Ortaokulu'nda, okulu yaptıran iş adamı Mehmet Cansız ile incelemelerde bulundu. Gündeme gelen haber ile Münir Karaloğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır Valisi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptıran iş adamı Mehmet Cansız haberiyle gündeme geldi. Mehmet Cansız Ortaokulu'nda, okulu yaptıran iş adamı Mehmet Cansız ile incelemelerde bulundu. Gündeme gelen haber ile Münir Karaloğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR?

Münir Karaloğlu, 1964 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa´da doğan Türk bürokrat, Diyarbakır valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Karaloğlu, ortaokul ve lise tahsilini Rize İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan 1989 yılında mezun olan Karaloğlu, avukatlık stajının ardından 1990 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Karaloğlu, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı.

1994 yılında Kırıkkale-Karakeçeli Kaymakamı olarak görev yapan Karaloğlu, aynı yıl vatani görevini yapmak üzere bu görevine ara verdi. Askerliğini tamamlamasının ardından yine Kırıkkale-Karakeçili Kaymakamı olarak görevine geri dönen Karaloğlu, daha sonra sırasıyla:

1996-1998 Şanlıurfa-Harran Kaymakamı,

1998-2000 Yozgat-Çekerek Kaymakamı,

2000-2002 Tokat-Reşadiye Kaymakamı,

2002- 2003 Kırklareli Vali Yardımcılığı,

2003-2004 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Başbakan Danışmanı),

10 Haziran 2004 - 14 Haziran 2009 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nın (YERELSEN) kurulmasına öncülük eden Karaloğlu, Mayıs 2009 ayına kadar Sendika Genel Başkanlık görevini sürdürdü.

12.06.2009-02.08.2013 Van Valiliği,

04.08.2013-10.06.2016 Bursa Valiliği,

01.06.2016 tarih ve 29729 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 30.05.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararınca Antalya Valiliği görevine atanmıştır ve hala işine istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin köklü üniversitelerinden Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanına layık görülen Karaloğlu, öğretmen Sevim Hanım ile evli olup, Meral Su ile Elif Meva'nın babasıdır.

MÜNİR KARALOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Münir Karaloğlu, 1964 doğumlu olup 57 yaşında ve Rizelidir.