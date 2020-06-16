Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Bektaş, Zonguldak'tan ayrıldı Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Bektaş, Zonguldak'tan ayrıldı Zonguldak Valiliği görevinin ardından Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Erdoğan Bektaş, Valilik binası önündeki vedalaşma töreninin ardından kentten ayrıldı.

Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Bektaş, Zonguldak'tan ayrıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Valiliği görevinin ardından Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Erdoğan Bektaş, Valilik binası önündeki vedalaşma töreninin ardından kentten ayrıldı. Zonguldak doğumlu olan Bektaş, "Projelere sahip çıkın" hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Zonguldak Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde tören düzenlendi. Vedalaşma programına İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak gazeteciler ile vedalaşan Bektaş, "Gidiyoruz hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Zonguldak benim memleketim tekrar yine geleceğiz. Sıkıntı yok. İşlerimizi takip edeceğiz. Sizlere güveniyoruz. Ben hiçbir projeyi durdurmadım. Benim projelerim de devam edecek. Çok daha güzel bir Zonguldak ile buluşacağız. Allaha ısmarladık" dedi.

Ardından protokol üyeleri ile vedalaşan Vali Erdoğan Bektaş, maske ve mesafenin önemine dikkat çekti. Bektaş, " Maalesef sarılıp ayrılamayacağız. Sosyal mesafeli bir ayrılık olacak. Rakamlara bakıyoruz. Zonguldak'ta Allah'a şükür öyle bir durum yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Komşularımızda yeni başlayan yasaklamalara başlayan iller var. Zonguldak yeteri kadar tecrübe edindi. Bu işi öğrendi. Çok basit. Sağlık Bakanımız açıkladı. Maske ve mesafe ile elimizi yüzümüzü sıkça yıkayacağız. Evde hapsolmaktan daha iyi. Tercihleri kararları öyle vereceğiz. Bu yaz günü evde hapsolmak mı yoksa maske ve mesafe ile dikkat etmek mi? Çok teşekkür ediyorum. Biz Zonguldak'ın artık bir parçasıyız. Bundan sonra diyaloğumuz devam edecek. Elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştık. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hakkımı helal ediyorum" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, geçen Nisan ayında sağlık çalışanlarına yönelik söylediği sözler nedeniyle tepkilere neden olmuş ardından sağlık çalışanlarından özür dilemişti. Bektaş, alkışlarla aracına binerek kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA