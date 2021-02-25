Mülakat Soruları... Mülakat soruları ve cevapları (Güncel)

Mülakat soruları işe alım süreçlerinde çok büyük etkiye sahip. Bugüne dek iş görüşmelerinde adaylara yüzlerce mülakat sorusu yöneltildi. Sözlü mülakat soruları ve cevapları sayfamızdan güncel mülakat soruları ve online mülakat sorularını bulabilirsiniz. İşte mülakat soruları ve cevapları

Bir mülakata hazırlanmanın en önemli kısmı alıştırmadır. Size hangi iş görüşmesi sorularının sorulabileceğini bilmek çok önemlidir - bu şekilde, cevaplarınızı önceden hazırlayabilir ve baskı altındayken cevaplarınıza güvenebilirsiniz.

MÜKAT SORULARI

Uzman editörlerimiz, bir sonraki görüşmenizin başarılı olmasını sağlamak için bilinmesi gereken mülakat sorularını ve cevaplarını belirlediler .

1. Bana kendinizden bahsedin.

Bu genellikle adayı 'ısıtmak' için tasarlanmış birçok mülakat sorusundan ilkidir. Pek çok aday, işlerine ve istihdam geçmişlerine genel bir bakışla yanıt vermeyi tercih ediyor. Bu yararlı olsa da - özellikle bir yönetici özgeçmişinizi ayrıntılı olarak okumadıysa, iş dışındaki hobileriniz gibi yeni bilgiler sunmanız önemlidir. Ayrıca waffling tuzağına düşmek de kolaydır. Diğer adaylar, kariyerlerinin önemli bir yönüne odaklanmayı tercih ediyor ve performansın öne çıktığı konularla ilgili bir hikaye oluşturuyor. Şirkete ve elinizdeki role nasıl değer katabileceğinizi göstermek için, yanıtınızın iş tanımı ve reklamla uyumlu olmasını sağlamak önemlidir .

2. Sizi firmamıza çeken nedir?

Bu, araştırmanızı yaptığınızı gösterme fırsatınızdır. Röportajdan önce, şirket hakkında yapabileceğiniz her şeyi kendi web sitelerinden, sosyal medya kanallarından ve diğer haber makaleleri ve forumlarından okuyun. Şirketin misyonu ve değerleri hakkında neyin öne çıktığını ve bunun istediğiniz kariyer yolu ve kişisel değerlerinizle nasıl yankı uyandırdığını belirleyin.

3. Bana güçlü yönlerinizi anlatın.

Hazırlanması en kolay soru bu olmalı. En iyi niteliklerinizden iki veya üçünü tanımlayın ve bu güçlü yönlerin somut örneklerini verin, elde ettiğiniz profesyonel başarıya nasıl yol açtıklarını ifade edin. Döngüyü kapattığınızdan ve röportaj yaptığınız işle ne kadar alakalı olduklarını açıkladığınızdan emin olun.

4. Zayıf yönleriniz nelerdir?

Klişe olmayan bir yanıt oluşturmak için zaman ayırın. Hiçbir şey bir işe alma müdürünü "Ben bir mükemmeliyetçiyim" cevabından daha fazla utandırmaz. Bu, kendi öz farkındalığınızı ve kişisel gelişim arzunuzu gösterme fırsatınızdır. Rol için kritik olmayan bir şeyi belirlemeye çalışın ve cevabınızı olumlu olarak çerçeveleyin. Daha fazla tavsiye mi istiyorsunuz? ' Röportaj sorusuna nasıl cevap verilir: Zayıf yönleriniz nelerdir? '.

5. Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz?

İşvereniniz ne kadar azimli ve hedef odaklı olduğunuzu görmek istiyor. Ayrıca beklentilerinizin gerçekçi olup olmadığını kontrol etmek isterler. Cevabınızda, endüstri trendleri konusundaki farkındalığınızı ve esnek olma yeteneğinizi gösterin .

6. Bir iş zorluğuyla karşılaştığınız bir zamandan bahsedebilir misiniz? Nasıl üstesinden geldin?

Davranışsal soru uyarısı! Bu, CAR yöntemini kullanma fırsatınızdır: Bağlam, Eylem ve Sonuç. İşverenin aradığı bir beceriyi kullanarak bir iş sorununu nerede çözdüğünüzü gösteren bir örnek seçin. Arka planı sağlayın, yaptığınız eylemi ve elde ettiğiniz profesyonel sonucu açıklayın.

7. Bir sonraki görevinizde aradığınız en önemli şeyler nelerdir?

Becerilerinizle başlayın. Aştığınız bir beceriyi belirleyin ve bu beceriyi kullanacak ve daha da geliştirecek bir rolü nasıl aradığınız hakkında konuşun. Ayrıca motivasyonlarınızı ve bu rolün uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini açıklamalısınız. Cevabınızın her zaman şirket ve söz konusu rolle alakalı olduğundan emin olun.

8. Mevcut işinizden neden ayrılıyorsunuz?

Cevabınızı olumlu olarak çerçevelemek çok önemlidir. Ayrılma duygularınız ne kadar güçlü olursa olsun, mevcut işvereniniz hakkında asla olumsuz bir şey söylemeyin. Bunun yerine, yeni role bir kariyer değişikliğinin getireceği belirli, olumlu şeylere odaklanın, örneğin, mesleki gelişim fırsatları veya yeni bir zorluğun heyecanı.

9. Maaş beklentileriniz nelerdir?

Araştırmanızı önceden yapın. Bizim Maaş Kılavuzu en son maaş eğilimleri ve kriterler verebilir. Makul maaş beklentileriyle hazırlıklı gelirseniz, siz ve işvereniniz bu rolde yeterince tazmin edilip edilmeyeceğinizi hemen bileceksiniz. Daha fazla bilgi için ' Bir röportajda maaşı tartışmaya ne zaman başlamalısın? '.

10. Benim için herhangi bir sorunuz var mı?

Önceden hazırlanmış mülakat sorularının bir listesiyle gelmek önemlidir. Bunlardan bazıları görüşme sırasında zaten yanıtlanmış olabilir, bu nedenle aynı soruyu iki kez sormaktan kaçınmak için devam ederken bunları kontrol edin.

Mülakattan önce fazladan zaman harcamaya değer iki şey varsa, mülakatçı için davranışsal mülakat soruları ve mülakat sorularıdır.

Davranışsal mülakat soruları, yöneticiler tarafından bir adayın önceki davranışını anlamak için, gelecekteki davranışlarının nasıl olabileceğinin bir göstergesi olarak yaygın olarak kullanılır. Bu soruların cevaplanması zor olabilir, ancak becerilerinizi göstermek için harika bir fırsat da sunarlar. Cevaplarınızı hazırlamanıza yardımcı olacak bazı akıllı kısaltmalar içeren davranışsal mülakat sorularını yanıtlamak için eksiksiz kılavuza göz atın .

Mülakat sırasında sorulacak mülakat soruları listesi oluşturmaya da zaman ayırmaya değer.. Röportajı, rolün sizin için doğru olup olmadığını (veya tam tersi) bulmak için bir fırsat olarak kullanmanız önemlidir. Röportaj sırasında soru sormak, aynı zamanda rol için istekli olduğunuzu ve hazır olduğunuzu gösterir.

Mülakata gelince, asla çok hazırlıklı olamazsınız. Önceden yanıtlarınızı dikkate alarak dikkatlice zaman harcamak, sizi bu rolü güvence altına almaya birkaç adım daha yaklaştıracaktır.