Muharrem İnce'nin yol haritasında ne var, CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Muharrem İnce'nin yol haritasında ne var, CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor?

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı, siyasetteki yeni yol haritasını yarın saat 10.30'da Ankara Çukurambar'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Muharrem İnce'nin yol haritasında ne var, CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor?
12.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:25

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 37. Olağan Kurultay sonrası aldığı karar doğrultusunda, siyasetteki yeni yol haritasını yarın saat 10.30'da Ankara Çukurambar'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Muharrem İnce'nin merakla beklenen yeni çıkışının ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Merkez yönetimi ise gelişmeleri dikkatle izliyor.

İnce'nin şimdilik yeni bir parti değil, kendisini cumhurbaşkanı adaylığına taşıyacak yeni bir hareket başlatma kararını açıklaması bekleniyor.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlığa aday olmayan Muharrem İnce, kurultayın hemen ardından, yeni siyasi çıkış kararı aldı.

Bu çıkışın CHP'de yeni bir "bölünme"ye yol açıp açmayacağı tartışılırken, eski genel başkanlar Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, böyle bir bölünme olasılığına karşı hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Muharrem İnce ile görüşerek, taraflar arasında diyalog sağlamaya çalıştı.

Peki İnce'nin yeni bir hareket başlatma kararının altında hangi nedenler yatıyor, basın toplantısında yeni siyasi yol haritasına ilişkin hangi mesajları vermesi bekleniyor, CHP yönetimi bu çıkışı nasıl yorumluyor?

CHP kulislerinden yansıyan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler şöyle:

İnce'nin hedefi ne?

Muharrem İnce'nin kurultay sonrası yeni hareket başlatma kararının en önemli nedenini, Cumhurbaşkanlığı seçimleri oluşturuyor. Kendisine hemen her alanda yeni danışman kadrosu kuran İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi veya partileşme sürecine kadar Anadolu'yu dolaşarak, nabız tutmayı planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Abdullah Gül, Ali Babacan gibi AKP'den kopan isimleri aday gösterme eğiliminde olduğunu düşünen İnce'nin, CHP'lileri "AKP kökenli muhafazakar bir adaya mahkum etmemek" için yola çıkma kararı aldığı ifade ediliyor.

İnce'ye yakın bir kaynak Kılıçdaroğlu'nun, Gül'ün adaylığı fikrinden hala vazgeçmediğini ileri sürerek, "Kemal Bey'in kafasında hala Abdullah Gül var. Geçmişte CHP seçmeni Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığına mahkum edildi. CHP seçmeni neden Gül'ün, Babacan'ın adaylığına mahkum edilsin? İnce'nin bu hareketi başlatma kararının en önemli nedeni, bu seçeneksizliğe dur demek" görüşünü dile getirdi.

Yeni parti mi, yeni hareket mi?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayan, pandemi gerekçesiyle de olsa "seyircisiz kurultay" yapılmasını eleştiren Muharrem İnce'nin, kurultayın hemen ardından yeni parti kurmak için yola çıkacağı kulislere yansıdı.

Muharrem İnce'nin yaptırdığı anketlerde de "İnce'nin kuracağı partiye oy veririm" diyenlerin oranın en düşük yüzde 6 olduğu ifade ediliyor.

Ancak İnce'nin şimdilik yeni bir parti kurmayı düşünmediği, öncelikle Anadolu'yu dolaşarak, hem ülkenin geleceğine dair görüşlerini anlatmayı, hem de halkın nabzını tutup, ilerleyen süreçte ortaya çıkacak tabloya göre kararını vereceği ifade ediliyor.

Bunun nedeni olarak da yine yaptırılan kamuoyu araştırmalarında, parti tabanının CHP içinde yeni bir parti ya da bölünmeye yol açacak girişimlere destek vermemesi gösteriliyor.

İnce'nin ekibinde yer alan bir kaynak, bu konuda "Yeni parti şimdilik gündemde yok, ilerleyen günlerde günün şartlarına göre bu konuda atılacak adımlar netleşir. Ama şu anda parti tabanından, 'Partiden ayrılmadan mücadele et' baskısı var" görüşünü dile getiriyor.

Hareketin adı ne olacak?

İnce'nin, yeni bir "hareket" başlatma kararının altında, bireysel çalışma yerine, bir "kadro" ile birlikte siyasi çalışmalarını sahada aktif olarak yürütme kararı alması gösteriliyor.

CHP'de daha önce, İlhan Cihaner'in başlattığı "Gelecek İçin Biz", Parti Meclisi Üyesi Burhan Şenatalar,'ın öncülüğünü üstlendiği 10 Aralık hareketi en bilinen oluşumlar.

İnce'nin de parti içinde kalmak kaydıyla, bir hareket başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

Kulislerde bu hareketin isim seçenekleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ifade eden "29 Ekim" dahil, farklı isim seçeneklerinin konuşulduğu belirtiliyor.

Ekibinde kimler yer alacak?

İnce'nin kadrosunda ağırlıklı olarak siyasette yeni isimler olacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2014 sonrasında ekonomi, dış politika, Kürt Sorunu gibi konularda alanında uzman danışmanlarla çalışmaya başlayan İnce'nin, yeni oluşum öncelikle danışman kadrosunu genişletiyor.

Bu kapsamda güvenlik, tarım, sanayi, Osmanlı ve yakın tarih alanlarında uzman isimleri de kadrosuna kattığı ifade ediliyor.

İnce'ye parti grubu ve belediye başkanları arasından son derece sınırlı destek olduğu, bazı eski milletvekillerinin sahada aktif çalışarak destek verdiği belirtilirken, asıl kadrosunu yeni ve genç isimlerin oluşturacığı vurgulanıyor.

Hangi mesajları verecek?

Muharrem İnce'nin yarın 10.30'da yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlar merak konusu.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu 24 Haziran 2018 gecesi, seçimi kaybettikten sonra ortadan kaybolması ve sadece Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" mesajı göndermesi nedeniyle eleştirilen İnce'nin, o geceye dair hakkındaki iddialara yanıt vereceği, ayrıca CHP yönetiminin cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine yeterince sahip çıkmadığına vurgu yapacağı ifade ediliyor.

İnce'nin bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran seçimlerine ilişkin verileri aldığı; söz konusu veriler ışığında CHP'nin 7 bin sandıkta görevlendirdiği ismin sandık başında olmadığı, yaklaşık 15 bin sandıkta CHP'nin görevlisinin olmadığını belirtip, 4 milyon CHP oyunun akıbetininin bilinmediğine dikkat çekeceği ifade ediliyor.

İnce'nin önemli mesajlarından birisinin de CHP'nin ideolojik çizgisiyle ilgili olacağı ve "Atatürkçü çizgi" vurgusu yapacağı kaydedildi.

'Gölge genel başkan'

İnce'nin yeni hareket başlatma gerekçelerini anlatırken de "Ülkede muhalefet boşluğu" olduğuna vurgu yapacağına; Anadolu'yu adım adım gezerek, halkın taleplerini dinleyeceğini ve kendisinin ülkenin geleceğine dair görüşlerini anlatacağına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Parti kulislerinde İnce'nin ayrı bir parti kurmamakla birlikte bir anlamda "gölge genel başkan" gibi davranacağı ifade ediliyor.

CHP yönetimi ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin çıkışının ardından parti yöneticileri ve milletvekillerine bu konuda konuşmamaları talimatı verdi.

Parti yönetimi İnce'nin açıklamalarının seyrine göre izleyeceği tutumu netleştirecek. Genel merkez kaynakları, İnce'nin bu çıkışının en önemli nedeni olarak "cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlık kapısını açmak" olarak değerlendiriyor.

Genel merkez kaynakları, İnce'nin bu girişiminin tabanda, "partiyi bölme girişimi" olarak görüleceği, 2023 hedefini "iktidar" olarak belirleyen partinin bu hedefine bir anlamda "çelme takmak" anlamına geleceğine dikkat çekerek, "CHP seçmeni de partiyi böleni affetmez" yorumu yapıyor.

Buna karşın, İnce'nin bu çıkışına karşı çıkan birçok isim ikna edilmesi gerektiğini ve partiden kopmamasının sağlanması gerektiğini düşünüyor.

İnce'nin partiden ayrılmasının, CHP ve dolayısıyla muhalefet cephesinde gedik açmak anlamına geleceği, bu durumunda AKP'nin elini güçlendireceğine işaret ediliyor.

Disiplin süreci işletilir mi?

CHP yönetimi, parti suçu oluşturmayan açıklamaları olmaması koşuluyla Muharrem İnce için bir disiplin süreci başlatmayı düşünmüyor.

Ancak parti yönetimini hedef alan açıklamalarının da yanıtsız kalmayacağı ifade ediliyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Muharrem İnce Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yeşim Salkım Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Muharrem İnce'nin yol haritasında ne var, CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:25:29. #1.15#
title