Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin olağan adayı olması gerektiğini söyledi. İnce, "Doğrusu odur. Biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" sözlerini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

Muharrem İnce basın toplantısının ardından boynuna Eskişehirspor atkısı takarak partililerle sohbet etti. Daha sonra ise ziyarette bulunmak üzere Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne geçti.