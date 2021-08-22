Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?

İzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. İnce, "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Kiminle dans ediyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi'nin afişleri farklı onlarda belediye rantı yok, gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım. Öyle yağma yok" dedi.

Memleket Partisi İzmir 1. Olağan Kongresi İzmir Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede yaptığı konuşmada sözlerine 'Türkiye'nin aydınlık yüzü İzmir' diyerek başlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, salondaki kalabalığa ikinci İzmir il kongresini stadyumda yapacağının sözünü verdi.

Ocak ayında erik ağacının dallarında karlar buz tutmuşken, ortada hiçbir şey yokken, nisanda tomurcukların açacağını, çiçekler olacağını sonunda can eriği olacağını görür gibi Memleket Partisi'nin iktidarını gördüğünü anlatan İnce, "Hiç canınızı sıkmayın. Zor işlere bayılırım. Ne derlerse desinler bizim yolumuz doğru bir yoldur" dedi.

"SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN?"

İzmir'deki kongre öncesinde partisinin afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne süren İnce, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alarak, "Türkiye'nin en büyük tarikatının adı afişçiler tarikatıdır. Bu yeni çıktı. Bunların içinde sağcı, solcu, din tüccarı, dindar geçinen, Atatürkçü geçinen var. Gelelim Memleket Partisi'ne. Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi'nin afişleri farklı onlarda belediye rantı yok. Hazine parası yok. Gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım."

"BAYRAKLARIN FATURASINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİN"

Partililerin 'Başkan İnce' sloganları arasında konuşmasına devam eden Muharrem İnce, İl Başkanı Cüneyt Uğuz'a dönerek "Kaç paraysa o bayrakların faturasını büyükşehir belediyesine gönderiyorsun. Müteahhitlerden değil kendi maaşından partimize bağış yapmasını istiyorsun. Siz kimden öğrendiniz bunu? Ben Memleket Partisi'ni hatırlayamadım, Muharrem İnce'yi çıkaramadım, diyorsan hatırlatayım. Yerel seçimler öncesinde ben ameliyatlıydım. O günlerde beni aramıştın birkaç ilçede sıkıntımız var. Senin burada taraftarın var, gel bana yardımcı ol demiştin. Ben de ameliyatlıyken burada miting yapmıştım ya, o kişiyim ben. Hizmet yapayım ya da yapmayayım İzmir'de zaten çantada keklik diyorsan, öyle değil artık seçenek var; Memleket Partisi var. Öyle yağma yok. Gerçek Atatürkçülerin gerçek cumhuriyetçilerin partisi burası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı