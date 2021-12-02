Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum

Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programının bu akşamki konuğu Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce oldu. Programda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ün adının geçtiği sorulan İnce, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"ABDULLAH GÜL MİLLET İTTİFAKI'NI BİRLEŞTİRİR"

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Abdullah Gül sorusuna İnce, "Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum. Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum. Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok oy alacak alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaştıklarını duyuyorum. Acaba cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçmek ister mi millet? Bir de bu var. Peşin konuşmak seçimi kazanmadan 360 400'ü geçmeden başbakanlığa aday olursunuz ama millet verir mi bu hakkını geri?" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI EĞER Kİ ANLAŞAMAZSA BENİ ADAY GÖSTEREBİLİR"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir kural yok. Ben önce memleketi düşünüyorum. Millet İttifakı eğer ki anlaşamazsabeni cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilirler. Emeğim olan bir partiden ayrıldım, yeni parti kurdum. Yola çıktım, Memleket Partisi'ni iktidar yapmak için çalışıyorum. 20 bin civarı üyemiz oldu. Üye sayısını sınırlı tuttuk, kurultay için. Hızlıca artacak, teknik nedenlerden dolayı düşük kaldı. Sandık kurulur, genel başkan da aday olur, bizde aynıdır. İlkeli siyasetten yanayım. Söylediğim şeyler değişebilir ama başkalaşmaz. Üyelere sandık konulmalı ve genel başkan da sandığa girmelidir. Başka birisi çıkarsa genel başkan koltuğu bırakmalı ve saygı duymalıdır.

"HERKES İKİNCİ HAKKI HAK EDER"

Parlamenter sisteme geçelim ama bizim arkamızda dursun, siz emir eri mi arıyorsunuz? Ben seçilirsem rektör atamayacağım, birinci kim çıkarsa onu imzalayacağım. Hem düşük profilli hem laf dinleyecek hem de Erdoğan'ı yenecek, olmaz. Ben de denedim olmadı. Hiçbir şey böyle değildi. Tek partinin adayı olarak denedim. Parti 22 aldı, ben 31 aldım. Bugün olsa 51 olurdu. Erken denemiş olduk. Herkes bir ikinci hakkı hak ediyordur. 41 senede CHP hiç 31 alamadı. Bir kere aldı, o da benim seçimimdi aldı. AK Parti seçimlere kırık testiyle girdi. Burada hakkımı teslim etti. 51 günde bu kadarını yapabildim. Afişlerimi otel odasında çektirebildim. İlkeli siyaseti terk edemem. Bakan seçerken ne başörtüsüne bakarım, ne Kürtlüğüne ne de aleviliğine ben sadece liyakatlığına bakarım. Kimlik ve kıyafet siyaseti geride kaldı. Kardeşlerimden birinin başı açık birinin başı kapalı. Bu, benim hayatım. Bu Türkiye zaten. Ben eş konularını hiç konuşmadım. Erdoğan'ın eşinin ne kendisini ne de başörtüsünü hiç konuşmadım. Konuşmam da. İkinci şanstan kastım milletin bana vereceği ikinci şans. Bana millet yüzde 31 olduysa yüzde 51 de verecektir. Millet İttifakı çok sıkışırsa ben buradayım. O seçim geride kalktı artık, önümüze bakalım. İnsanlar ekmek kuyruğunda kamyonlar dışarıya un taşıyor.

"İLK ANKETİMİZ 17 MAYIS 2022'DE YAPILACAK"

Anketlerle hiç ilgilenmiyorum ama öyle 1-2 değiliz buna eminim. İlk anketimizi 17 Mayıs 2022 yılında yaptıracağız. Anketlerin çocuğunun masa başında ve para karşılığında yapıldığını biliyorum. O yüzden hiç ilgilenmiyorum. Baraj sorunu yaşamayacağımıza inanıyorum. Gaziantep'e anlı şanlı bir giriş yapacağız. Çorlu'da ilçe binası açılışı yapacağız. Yavaş yavaş örgütlenme işini bitirmek üzereyiz.

"AK PARTİ'DEN DE CİDDİ OY ALIYORUZ"

Sadece CHP'den değil AK Parti'den de çok ciddi oy alıyoruz. CHP'den oy koparan bir parti değiliz. "19 yıldır AK Parti'ye oy verdim, bir 19 yıl daha gelse CHP'ye oy vermem ama sana oy vereceğim" diyenler var.

"SİYASET DİLİNİN NORMALLEŞMESİ LAZIM AMA EZİK SİYASETİ DE DOĞRU BULMUYORUM"

Kılıçdaroğlu ilk "helalleşme" olayını 'Benim partimin de açtığı bir sürü yaralar var' dedi. Çok tepki aldı. Sonra çıktı, "Ali İsmail Korkmaz ile helalleşmemiz lazım" dedi. Varlık vergisi dışında saydığı hiçbir şeyde CHP'nin suçu yok. Erdoğan'ın bir iddiası var, "Camileri ahır yaptı bunlar." Hitler Trakya'ya dayandı. İsmet Paşa Trakya'yı insanlardan boşalttı, camilere saman doldurdu. İsmet Paşa'yı savunamayacaklarsa ben savunurum. Şimdi 80 senedir söylenen bir yalana sığınarak özür dilemen gerekiyorsa ben yokum orada. Helalleşmek güzeldir. Çok yaptığım bir iştir. Helalleşme vicdanidir. Hesaplaşma siyasi. Aklanma mahkemede olur. Bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir yerde helalleşelim. Siyasetin dilinin normalleşmesi lazım ama ezik siyaseti de doğru bulmuyorum.

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