Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 07.31'de ise 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son olarak 12.14'te sallanan bölgeyle ilgili açıklama yapana AFAD, bölgede 12 saatte 131 depremin meydana geldiğini belirtti.

Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bu sabah Muğla'nın Datça açıklarında tekrardan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 07.31'de meydana geldiğini belirtti.

AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte; 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü. Saat 11.37'de ise 4,81 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

SON 12 SAATTE 131 DEPREM

Depremlerle sallanan Datça için açıklama yapan AFAD, bölgede son 12 saatte 131 tane depremin meydana geldiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi Datça açıkları depremleri hakkında; Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir."

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Prens William Bülent Serttaş
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:24:21. #1.16#

title