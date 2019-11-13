Muğla mahalle sakinleri yörük kültürünü yaşatıyor

13.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:12

Mahalle sakinleri Yörük kültürünü yaşatıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi sakinleri, 15 gün arayla bir araya gelip, Yörük kültürünü yaşatıyor. 3-4 kişi ile başlanan eğlenceyi tüm mahalle sahiplenince, sıra gecelerini aratmayan bir eğlenceye dönüştü. Yöresel kıyafetler giyen mahalle sakinleri, saz, sipsi, cura eşliğinde oyunlar oynuyor.

Fethiye'nin kırsal Karaçulha Mahallesi sakinleri mahallenin unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatmak için 2014 yılında bir dernek çatısı altında bir araya geldi. Mahallenin Yörük kültürünü yaşatmak isteyen mahalle sakinleri, çay sohbeti olsun diye 3-4 kişi ile 'Yörük eğlencesi' düzenledi. Bu eğlence mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. 15 gün aralıklarla yapmaya başladıkları Yörük kültür eğlencesinde kadınlar ve erkekler yöresel yörük kıyafetleri giyerken, sipsiden, saza kadar yörük orkestrası da kuruldu. Yerel sanatçıların da desteklediği etkinlik, mahalle sınırlarını aşınca sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanmaya başladı. Her etkinliği Türkiye'nin birçok noktasından binlerce kişi izleyip istekte bulunuyor. Mahalledeki kadınlar, şimdi de Yörük halk oyunları ekibi kurmaya hazırlanıyor. Sıra gecelerini aratmayan etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, 3- 4 kişi ile başladıkları bu etkinliğin bu kadar ilgi göreceğini beklemediklerini belirtirken, Mahalle sakinleri bu kadar ilgi gösterince biz bunu internet ortamına yaymaya başladık. Şimdi yöresel sanatçılarında katılımı ile güzel bir program yapıyoruz. Katılım çok güzel. Halkımız destek çıkıyor. Biz bu şekilde kültürümüzü adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Peynirci de çok kısıtlı imkanlarla bu programların başladığını belirtip, Yörük kültürünü yaşatarak halkımızın teveccühünü kazanmaya çalışıyoruz. Kendimizi amatör olarak görüyoruz. Önemli olanda zaten halkın destek çıkmasıydı. Bu ilgi de görüldü dedi. Karaçulha Mahalle sakinlerinden Ulaş Ece ise Yörük kültürünün 600 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Ece, Burada bir kültür var. Biz bunu ön plana çıkarmak istedik. Yörük gecesi adı altında bir program düzenleyerek örfümüzü, adetimizi, Yörük çalgılarımızı yaşatarak bunu halka iletiyoruz dedi.

Kaynak: DHA