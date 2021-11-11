MUĞLA'DA KIYIYA 3 METRE MESAFEDE KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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MUĞLA'DA KIYIYA 3 METRE MESAFEDE KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
MUĞLA'DA KIYIYA 3 METRE MESAFEDE KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri heyecanlandırdı.

Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı. Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek, "Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

MUĞLA'DA KIYIYA 3 METRE MESAFEDE KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'DA KIYIYA 3 METRE MESAFEDE KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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