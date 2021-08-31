Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu

Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yunus Emre Bolat'ın cansız bedeni, arama yapılan Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yunus Emre Bolat'ın cansız bedeni, arama yapılan Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu.

Milas'ta geçen pazar gecesi arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'na giden Yunus Emre Bolat, gece  evine dönmedi. Gencin arkadaşlarıyla birlikte kaldığını düşünen ailesi, sabah saatlerinde telefonla ulaşamayınca arkadaşlarını aradı. Bolat'ın arkadaşlarında kalmadığını öğrenen aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Araştırma başlatan jandarma ekipleri kayıp gencin arkadaşları ile görüştü. Alınan bilgi doğrultusunda baraj çevresine sevk edilen Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, 'Merak' isimli iz takip köpeği ile alanda arama çalışması başlatıldı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Timinin bölgede yaptığı aramalarda kayıp gence ait olduğu tespit edilen iki ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu.Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığı'ndan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yaptı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine tahliye havuzunun suyunun boşaltılmasına karar verildi. Boşaltılan tahliye havuzunda Yunus Emre Bolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bolat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu
Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Mesut Akusta
Spor Marcao Ali Öztürk Salih Uçan Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da kayıp gencin cesedi barajın tahliye havuzunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 23:30:42. #1.14#

title