Muğla'da "Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da "Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

02.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:48
Muğla'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 yıl önce hayatını kaybeden ve çevre ile ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak da tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 yıl önce hayatını kaybeden ve çevre ile ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak da tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için, ölüm yıl dönümünde Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada, Gelendost ile 90'lı yılların sonunda tanışma fırsatı bulduğunu, kendisinin mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

Gelendost'un, Bodrum'da çevre konusunda verdiği mücadelelerin günümüzde rehber olduğuna işaret eden Aras, "STK'lar tahribatlara en büyük kalkandır. Saynur Gelendost'ta hayatı boyunca verdiği mücadele ile bu kalkanın oluşmasında büyük bir katkı sağlamıştır. Gelendost'un ruhuna da bir borcumuz olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gelendost'un arkadaşları da törende birer konuşma yaparak onu andı.

Törene, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost'un torunu Can Gelendost ile çevreciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da "Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:52:29. #1.14#
title