Muğla'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi Muğla Makası mevkisinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan U.K. (21) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın Y.E. (23) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.E, olayda kullandığı tabancayı metruk bir binaya sakladığını itiraf etti.

Binada yapılan aramada olayda kullanılan tabanca bulundu. Aynı yerde yapılan detaylı aramada H.A.U'ya (25) ait olduğu belirlenen bir tabanca daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E. ile H.A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı U.K'nin tedavisi sürüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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