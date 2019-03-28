Muğla Bodrum'da Sezona Hazırlanan 'Beach Clup'te Yangın

Bodrum'DA sezona hazırlanan 'beach clup'te yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sezon hazırlığında olan bir 'beach clup'ün deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü saran siyah duman kentin çeşitli yerlerden görükürken, yangının bitişikteki otele sıçramaması için yoğun çaba harcandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Bitez Sahili'nde bulunan bir 'beach club'un deposunda, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki şezlong minderleri, masalar, sandalyeler ve hasır güneşlikler hasar gördü. Depodan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinden göründü. Sezona hazırlık çalışmalarının sürdüğü işletmede çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Muğla 911 Arama ve Kurtarma gönüllüleri de ekiplere yardımcı oldu. Ekipler alevlerin, deponun yanında bulunan otele sıçramaması için de uzun süre uğraş verdi. Otelin bazı klima motorları alevlerin sıcaklığıyla eridi. Yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınırken, 1 saatte tamamen söndürüldü. Ekiplere yangının söndürülmesinde yardımcı olan Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüsü Ahmet Tek, yangının çıkış nedenini bilmediklerini ve herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA